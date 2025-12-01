こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【丹青社ニュースレター2025.11】＜11月のコラム更新情報＞
株式会社丹青社が2025年4月に開設したウェブメディア『丹青ノオト』。毎月の更新情報をニュースレターでお伝えいたします。
▼11月の新規コラムはこちら▼
2025.11.14
『“OUR ANSWER” CASE 4『どんぐり 本店』』
事業主様および当社プロジェクト担当者のインタビューを通じて、事業主様と丹青社がともに考え、たどり着いた「こたえ」をムービーでご紹介します。
札幌を代表するベーカリーとして長年地域に愛されている「どんぐり」。本店の移転にあたりカフェ併設やテラス席も設置され、より買い物がしやすく地域やお客さまと繋がれる場に生まれ変わりました。丹青社は”どんぐりの価値を上げる”をミッションに対して”まちとひとが繋がる場”をこたえに、お客さまと従業員がコミュニケーションを取りやすいようレイアウト、外観も親しみやすいデザインにするなどお店づくりのお手伝いをいたしました。
コラム記事はこちら
https://www.tanseisha.co.jp/tanseinote/detail/our-answer-case-4-donguri-main-store
https://digitalpr.jp/table_img/2871/123730/123730_web_1.png
