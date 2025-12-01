株式会社シー・モア（所在地：大阪市北区大淀中、代表：佐合 曜）の運営するインターネットの電報屋さん「電報屋のエクスメール」は、2025年12月25日のクリスマスに向けて、ギフト付き電報を活用した“サンタ電報風”の贈り方をご提案します。本物のサンタクロースから電報が届くサービスではありませんが、まるでサンタさんから手紙が届いたように演出できる電報ギフトは、お子様へのサプライズとしても人気です。もちろん、サンタとしてではなくご自身からの想いを込めて贈ることもできます。本リリースでは、当店の「クリスマス特集ページ」や、贈り方を解説した「クリスマスコラム」、そしてクリスマス当日に間に合う発送スケジュールまで、季節に役立つ情報をまとめてご紹介します。

■ 「サンタ × 電報」で、クリスマスをもっと特別に

電報は本来“祝福の言葉をしっかり届けるための手段”ですが、クリスマスの贈り物に電報を活用していただくことで、メッセージ性の高い“特別な体験ギフト”になります。“サンタ電報”は、実際の商品名ではありませんが、「サンタさんから届いたように見えるメッセージ演出」としてご家庭で楽しめるアイデアです。◎サンタさんから届いたように見せる電報ギフトの演出 台紙デザイン・ラッピング・ギフトを組み合わせることで、“サンタからのプレゼント”として演出可能。◎離れて暮らす家族が“サンタの代理”になれる贈り方 祖父母からお孫さんへ、単身赴任中の親からお子様へ。「距離は離れていても気持ちは一緒」という想いを届けられます。 もちろん、事前に受け取っておくことで、一緒に暮らすお子様へのクリスマスプレゼントとしてもお贈りいただけます。◎メッセージ＋ギフトで開封の瞬間を演出 電報は“読む前のワクワク感”が強いため、サプライズ演出に最適です。もちろん、「サンタさんとして」ではなく、ご自身からのプレゼントとして贈ることもできます。クリスマスの“ワクワクする瞬間”を演出したい方に、電報とギフトのセットは相性抜群です。

■ クリスマス準備に役立つ、特集ページのご紹介

当店の「クリスマス特集ページ」では、季節限定ラッピング、人気の電報台紙、ぬいぐるみ電報、バルーン電報、フラワー電報など、クリスマスにぴったりのギフトをまとめてご紹介しています。特集ページ：https://www.exmail.co.jp/special/christmas/

■ クリスマスだけの特別な演出：限定ラッピング・限定バルーン・限定フラワー

電報屋のエクスメールでは、今年のクリスマスに向けて 数量限定の“特別な限定アイテム” をご用意しました。大切な方へ贈るギフトが、箱を開けるその瞬間からワクワクに包まれる──そんなサプライズ演出を手軽に楽しんでいただけます。

（1）クリスマス限定ラッピング

ギフトをより華やかに彩る限定ラッピング（数量限定）。ご自身でラッピングの準備をする必要がなく、そのまま直接お届けできる手軽さも好評です。お子様はもちろん、大人同士のプレゼントにもご利用いただいています。※ご希望の方はご注文時、備考欄に「クリスマスラッピング希望」とご記入ください。

（2）クリスマス限定バルーン

ギフト付き電報に添えることで、箱を開けた瞬間に“クリスマスムード満点”の演出ができる限定バルーン。思わず動画に残したくなるようなサプライズ性から、お子様へのギフトとして特に人気です。

（3）クリスマス限定フラワー

2025年の数量限定フラワーは、「クリスマスツリー」をイメージしたアレンジメントなど、飾るだけでお部屋が一気に特別な雰囲気に。ギフトだけでなく、クリスマス当日の季節のインテリアとしても楽しめるラインアップです。

■クリスマス向け「ギフト＋電報＋メッセージ文例」セット例 ３選

ここでは、特にお子さまやファミリー層に喜ばれる、ギフトと電報台紙の組み合わせ例を3点ご紹介します。いずれもメッセージと一緒に届くため、開けた瞬間から「今年もサンタさんが来てくれた！」というワクワク感を演出できます。家族みんなで楽しめる、特別なクリスマスの贈り方の参考にぜひご覧ください。

（1）開けた瞬間に笑顔が広がる！人気ぬいぐるみ電報

「ぬいぐるみ＋電報」は、小さなお子さまへの“王道クリスマスギフト”。人気キャラクターのほか、犬・猫など性別を選ばず贈れる種類も豊富で、選びやすいラインアップが魅力です。今回ご紹介するセット例は、『ディズニーキャラクター 洗えるビーンズコレクション オラフ＆アナ＆エルサ』と、クリスマスツリー柄の電報台紙『クリスマスツリー』を組み合わせた贈り方の一例です。

おすすめ文例「○○ちゃんへサンタクロースだよ！えがおがすてきな ○○ちゃんに、かわいいおともだちを届けます。これからも元気いっぱいでいてね。メリークリスマス！」■商品詳細ギフト商品：https://www.exmail.co.jp/option_list/nuig_49h/電報台紙：https://www.exmail.co.jp/card_list/card_id212/

（2）クリスマス気分が一気に高まる“バルーン×ギフト”

小さなお子さまへの贈り物にぴったりの、可愛らしいバルーンとぬいぐるみの組み合わせギフト。専用ラッピングで届くため、開けた瞬間からクリスマス気分が高まります。今回ご紹介するセット例は、今年11月の新商品である『【バルーン電報】プレミアムパピー トイプードル レッド＆ホワイト ペア』と、お子さま向けの可愛らしい表紙の電報台紙『プレミアムカード BEST WISHES』を組み合わせた贈り方の一例です。

おすすめ文例「ホー、ホー、ホー！ メリークリスマス！今年もいい子だった ○○くんに、ワクワクするプレゼントを届けにきたよ。楽しい一日になりますように。サンタクロースより」■商品詳細ギフト商品：https://www.exmail.co.jp/option_list/nuig_33a_bln/電報台紙：https://www.exmail.co.jp/card_list/card_id113/

（3）家族で楽しめる“クリスマスフラワーアレンジメント”電報

ご家族みんなで楽しめる季節限定のフラワーアレンジメントは、この時期ならではの華やかなギフト。クリスマス当日より少し前に届くように贈ると、飾った瞬間からお部屋にクリスマスムードが広がり、当日までわくわく楽しめます。今回ご紹介するセット例は、クリスマスムード満点のツリー風アレンジメント『ミニツリーアレンジメント』と、赤一色の表紙が上品な電報台紙『布張りカード電報 称賛』による、特別感のあるクリスマスギフト×電報です。

おすすめ文例「○○家のみんなへおじいちゃんサンタとおばあちゃんサンタからひとあし早い クリスマスプレゼントです。みんなが笑顔で過ごせるように、クリスマスの小さな贈り物を届けます。にぎやかなお部屋であたたかい時間を過ごせますように。メリークリスマス！」■商品詳細ギフト商品：https://www.exmail.co.jp/option_list/ffs008/電報台紙：https://www.exmail.co.jp/card_list/card_id124/

■ コラム紹介「電報でクリスマスサプライズを楽しむ方法」

さらに、当店で公開しているコラムを2025年最新版に更新！・クリスマスに“電報サプライズ”が選ばれている理由・2025年のおすすめギフト・メッセージ文例・送り方のポイント（スマホ完結・最短即日発送）などを紹介しており、初めての方でも安心してご利用いただけます。クリスマスギフトをどう演出しようか迷っている方におすすめです。コラムページ：https://www.exmail.co.jp/column/column-219387/

■ クリスマスに“間に合う”最終発送スケジュール

クリスマス直前になって「クリスマスプレゼントの準備を忘れていた」と焦ってしまう方も多いのではないでしょうか。ギリギリになってしまったけどクリスマス当日にどうしても届けたいという方へ朗報です。電報屋のエクスメールでは12月24日までの受付で、12月25日当日の配達が可能です。（一部お届け地域を除く）全国送料無料でお届けでき、日付指定も承っています。クリスマス直前は全国的に配送が遅れやすいので、贈りたいものがお決まりの方がお早めにお申し込みいただくと安心です。※クリスマスイブ（12月24日）にお届けしたい・受け取りたいという方は、12月23日までにお申し込みください。

■ クリスマスの先へ：エクスメールのこれから

電報屋のエクスメールでは、大切な方へ“気持ちを届ける体験”を、より身近に感じていただけるサービスづくりに取り組んでいます。今後も、季節の行事や大切な記念日をより心に残るものにしていただけるよう、“電報の新しい贈り方”を積極的にご提案してまいります。

■ 「電報屋のエクスメール」について

「電報屋のエクスメール」は、2002年にサービスを開始したインターネット専用の電報サービスです。日本国内だけでなく、世界120カ国以上に電報をお届けできるのが最大の特徴。さらに、文字数に関係なく一律料金のわかりやすい価格設定を採用しており、初めての方でも安心してご利用いただけます。選べる電報台紙は、フォーマルなデザインから個性的なものまで豊富に取り揃え、ぬいぐるみやフラワーなどのギフト商品と自由に組み合わせることで、唯一無二のオリジナルメッセージギフトを送ることができます。結婚式や誕生日、卒業・入学のお祝いや、葬儀といった大切な場面で、心を込めたメッセージを世界中へお届けするサービスとして、お客様から多くの支持を集めています。＜参考URL＞クリスマス 特集ページhttps://www.exmail.co.jp/special/christmas/https://www.rakuten.ne.jp/gold/exmail/special/christmas.htmlクリスマス 電報コラムhttps://www.exmail.co.jp/column/column-219387/https://www.rakuten.co.jp/exmail/contents/christmas-message/電報屋のエクスメール（本店）https://www.exmail.co.jp/電報屋のエクスメール（楽天）https://www.rakuten.co.jp/exmail/

■ 会社概要

企業名： 株式会社シー・モア代表者： 佐合 曜所在地： 大阪市北区大淀中1-12-10 新梅田KSビル4F設立： 2001年6月事業内容： メールの作成代行、通信販売、広告代理業資本金： 10,000,000円