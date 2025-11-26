こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【キル フェ ボン】＜新発売＞静岡・浜松の2店舗限定 三ケ日みかんやイチゴなど5種のフルーツが彩るあんみつ風プリンタルト登場
発売期間：2025年12月1日(月)〜2026年2月15日(日)
キルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、タルト専門店「キル フェ ボン」の静岡・浜松の2店舗にて、季節限定商品として新作「冬のフルーツとカスタードプリンのタルト〜黒蜜風味〜」を2025年12月1日(月)〜2026年2月15日(日)の期間、発売いたします。
今回の新作は、香ばしいタルト生地にキャラメル、プリン、スポンジ、黒蜜ソース、ホイップクリームを重ね、濃厚な黒蜜とやさしい甘さのカスタードプリンの層が広がるタルトに仕上げました。トップにはイチゴ、グリーンキウイ、三ケ日みかんシロップ漬け、洋梨、あんずシロップ漬けを彩りよく飾り、デザートプレートのような華やかさを演出しました。
さらに、求肥、あんこ玉、赤えんどう豆を組み合わせることで、あんみつを思わせる和の世界観をプラス。和素材の食感と黒蜜のコク、フルーツのみずみずしさが重なり、ひと口ごとに違う味わいが広がる、和洋折衷のおいしさが楽しめる一品です。
〜冬のフルーツとカスタードプリンのタルトのこだわりポイント〜
1. 黒蜜、プリン、ホイップの冬限定ハーモニー
香ばしいタルト生地に、黒蜜の濃厚さ、カスタードプリンのなめらかさ、ホイップの軽やかさとひと口ごとに変化する味わいと食感のリズムを楽しめる、冬限定の贅沢な一品です。
2. 5種のフルーツが彩る華やかなトップ
イチゴ、グリーンキウイ、三ケ日みかん、洋梨、あんずの5種類のフルーツをバランスよく飾り、デザートプレートのような華やかさとフレッシュな味わいを表現しました。
3. あんみつを思わせる“和素材アレンジ”
求肥、あんこ玉、赤えんどう豆を加え、あんみつの世界観をタルトで表現。和素材と洋のタルトが出会い、冬ならではの和洋折衷スイーツに仕上げました。
〜商品概要〜
【 商 品 名 】 新作「冬のフルーツとカスタードプリンのタルト〜黒蜜風味〜」
【 価 格 】 piece ￥1,198 / whole (21cm) ￥10,789 ※全て税込み（8％）
【発売期間 】 2025年12月1日(月)〜2026年2月15日(日) ※12/20〜12/25は販売中止
【発売店舗 】 静岡/浜松
【 公式HP 】 https://www.quil-fait-bon.com/
黒蜜とカスタードプリンの層にホイップクリームを重ね、三ケ日みかんを中心とした色とりどりのフルーツをたっぷりと飾ったデザートプレートをイメージしたタルトです。
求肥やあんこ、黒蜜の和食材を使用したあんみつ風の仕上げにもご注目ください。
〜店舗概要〜
キル フェ ボン静岡
キル フェ ボン静岡は、静岡市の青葉シンボルロード沿いにあり、光をたくさん取り込んだ明るい店内のテイクアウト専門店です。
〒420-0032 静岡県静岡市葵区両替町2-4-15
Tel 054-205-5678
【shop】11:00〜19:00
【cafe】カフェスペースは御座いません。
キル フェ ボン浜松
キル フェ ボン浜松は、JR浜松駅から少し離れた閑静な場所に店を構えます。大きなショーケースをメインとした店内の、テイクアウト専門店です。
〒430-0945 静岡県浜松市中央区池町222-18
Tel 053-455-3019
【shop】11:00〜19:00
【cafe】カフェスペースは御座いません。
〜キル フェ ボンについて〜
「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。
店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。
本件に関するお問合わせ先
キルフェボン株式会社 広報担当 土井・伊東・春山・川端
TEL：03-5875-0165 (平日9：00〜18：00) FAX：03-6447-2071 E-mail：pr1@quil-fait-bon.com
