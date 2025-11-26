【キル フェ ボン】＜新発売＞静岡・浜松の2店舗限定　三ケ日みかんやイチゴなど5種のフルーツが彩るあんみつ風プリンタルト登場

キル フェ ボン浜松キル フェ ボン浜松は、JR浜松駅から少し離れた閑静な場所に店を構えます。大きなショーケースをメインとした店内の、テイクアウト専門店です。〒430-0945 静岡県浜松市中央区池町222-18Tel 053-455-3019【shop】11:00〜19:00【cafe】カフェスペースは御座いません。











「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。