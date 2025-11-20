上質な大人のゴルフを提案するゴルフブランド「オノフ」を展開するグローブライド株式会社(本社：東京都東久留米市、代表取締役社長執行役員：鈴木 一成／以下 当社)は、2025年11月20日から2026年1月20日まで、2つのウインターキャンペーン「ONOFF WINTER GIFT CAMPAIGN」と「ONOFF WINTER ENTRY CAMPAIGN」を開催いたします。





≪キャンペーン概要≫

◆キャンペーン(1)：「ONOFF WINTER GIFT CAMPAIGN」

対象のオノフグッズをCLUB ONOFF ONLINE SHOPまたはオノフ公式ショップ楽天市場店で税込55,000円以上購入で、ONOFFオリジナルウィンターギフトをプレゼント。





ONOFF WINTER GIFT CAMPAIGN





対象店舗： CLUB ONOFF ONLINE SHOP

https://clubonoff.globeride.co.jp/collections/all

オノフ公式ショップ楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/onoff-onlineshop/

対象期間： 2025年11月20日(木)～2026年1月20日(火)ご注文分

※賞品が無くなり次第、本キャンペーンは終了となります。ご了承ください。

対象商品： ゴルフクラブ・クラブパーツ・ゴルフ用品・ウエア

※セール品は対象外となります。

※フィッティング・レッスン・イベント参加費は対象外となります。

対象条件： 1回のご注文で対象商品の合計金額が税込55,000円以上が対象

※ポイント・クーポンご利用の有無にかかわらず、商品合計金額が税込55,000円以上のお買い上げがキャンペーン対象となります。

プレゼント賞品：

◇CLUB ONOFF ONLINE SHOPでお買い上げの先着24名様にマフラー・カレンダー・コットンバッグのギフトセットをプレゼント。

＜英国ロンドンで創業した老舗ニットメーカー〈HILLTOP(ヒルトップ)〉製の高品質で肌触りのよいラムウール素材を使用したマフラーに、ONOFFオリジナル2026年版カレンダーとコットンバッグを組み合わせたギフトセット。＞





◇オノフ公式ショップ楽天市場店でお買い上げの先着15名様にニットキャップ・カレンダー・コットンバッグのギフトセットをプレゼント。

＜イギリス北東部グリムズビーで伝統的なハンドフレームニットを作り続ける〈James Charlotte(ジェームスシャルロット)〉製のニットキャップに、ONOFFオリジナル2026年版カレンダーとコットンバッグを組み合わせたギフトセット。＞





※キャンペーンの詳細については「ONOFF」ウェブサイトをご覧ください。

https://clubonoff.globeride.co.jp/blogs/topics/winter-gift-campaign









◆キャンペーン(2)：「ONOFF WINTER ENTRY CAMPAIGN」

キャンペーン期間中(2025年11月20日～2026年1月20日まで)に、CLUB ONOFFにご登録いただいたお客様に2,000円分のクーポンをプレゼント。





ONOFF WINTER ENTRY CAMPAIGN





対象店舗：CLUB ONOFF ONLINE SHOP

対象期間：2025年11月20日(木)～2026年1月20日(火)





※キャンペーンの詳細については「ONOFF」ウェブサイトをご覧ください。

https://clubonoff.globeride.co.jp/blogs/topics/winter-entry-campaign









【グローブライド株式会社】

グローブライド株式会社は、DAIWAブランドを擁するフィッシングをはじめ、ゴルフ・ラケットスポーツ・サイクルスポーツ用品の製造・販売を通して、すべての人に自然と触れ合い、一生涯を通して爽快な感動を体感いただく「A Lifetime Sports Company」です。ライフタイム・スポーツとは、人生を豊かにするスポーツ。地球をフィールドとする新しいスポーツの歓びを提案してまいります。

企業サイトURL： https://www.globeride.co.jp/









【お客様からのお問い合わせ先】

グローブライド株式会社 お客様センター

フリーダイヤル：0120-506-204

受付時間 ：9:00～17:00(土日祝日、当社休業日は除く)