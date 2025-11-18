こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【跡見学園女子大学】AIとアートの研究・教育拠点として「情報科学芸術センター」を2026年４月に新設
跡見学園女子大学（東京都文京区、学長：小仲信孝）は2026年4月、文京キャンパスに「情報科学芸術センター」を新設します。AI（人工知能）やデータサイエンスとアート・デザインが融合する新しい産業・文化が世界的に台頭する中、本センターはその時代的要請に応える文理融合型の研究・教育拠点として誕生します。開設後は、女子大学および跡見学園中学校高等学校との教育連携を進め、「新しい女性の学びのモデル」を社会へ提示していきます。
本学がこれまで構想してきた新学部の理念と研究方針は、本センターに継承されます。AI・データサイエンス（情報科学）およびメディアアート（情報芸術）分野で先進的な活動を展開する人材を研究員として迎え、研究・教育体制を強化します。
【名称】
跡見学園女子大学 情報科学芸術センター
通称：AISAC（アイザック）
※AISAC=Atomi Information Science and Arts Center
【開設日】
2026年4月
【開設場所】
跡見学園女子大学 文京キャンパス1号館内（東京都文京区大塚1-5-2）
【設立の背景と目的】
▷生成AIやLLM（大規模言語モデル）の発展によって、知のあり方が急速に変容しています。AI、ロボティクス、アート、デザインの融合が次世代産業や文化の核となりつつある現在、アートと情報科学の交差点に立ち、「生命・知性・未来社会」に向けた新しいアプローチを創出する研究・教育拠点を設立します。
▷AIやテクノロジーを"単なる道具"ではなく「思考と創造のメディア」と捉え、人間・AI・自然の関係性を再構築する"知のアトリエ"として機能することを目指します。従来の学問領域を横断し、「問いそのものを設計する（Engineering of Questions）」という新しい学問様式を実践します。
▷「AIと女性の時代」にふさわしい教育にも取り組みます。女子大学のみならず跡見学園中学校高等学校とも連携し、科学と芸術の両立を体験的に学ぶ新しい教育モデルを展開します。
▷研究・教育は学内にとどまらず、国内外のアーティストや研究者との協働、公開講座、ライブ配信など社会貢献活動も展開します。国際セミナーや展示、メディア連携を通じ、多様な共同研究の成果を広く発信していきます。
【センター教員】
センター長には、池上高志氏（現・東京大学大学院総合文化研究科 教授）を迎えます。池上氏は人工生命と複雑系研究を通して「生命とは何か」を探究し、アンドロイド《Alter》シリーズやLLMと身体性を組み合わせた新領域研究を推進してきました。主な著書に『人間と機械のあいだ』（講談社）、『作って動かすALife』（オライリー）などがあります。
センターでは、メディアアート、AI研究、データサイエンスなどを専門とする研究者を新たに雇用し、多様な専門性を持つチームによる研究・教育を展開します。
【活動計画】
2026年度内には、センター教員の専門性やネットワークを活かしたAI、データサイエンス、メディアアートをテーマとする公開講座、体験プログラムを実施します。学生・生徒のみならず一般の方にも参加可能な企画を展開します。また、女子大学では既存の学部科目と連携する形でAI・メディアアート関連授業を共同開講し、跡見学園中学校高等学校の生徒にも最先端のAI・アート教育に触れる機会を提供する予定です。
■跡見学園女子大学 https://www.atomi.ac.jp/univ/
教育者であり芸術家であった跡見花蹊が1875（明治８）年に創設した「跡見学校」を起源とする。跡見学校は日本人が設立した国内初の私立女子教育学校で、2025年に学園創立150周年、女子大学設立60周年を迎えた。女子大学では「自律し自立した女性の育成」を教育方針に掲げ、文学部、マネジメント学部、観光コミュニティ学部、心理学部の４学部と、人文科学研究科、マネジメント研究科の大学院に約2600名が学ぶ。学部学科再編に加え、埼玉県新座市と東京都文京区にあるキャンパスを、2029（令和11）年度をめどに文京キャンパスへ一元化するなどの改革を進めている。
