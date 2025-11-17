世界のバイオ医薬品市場規模は2033年までに1兆4,411億米ドルに達すると予測 | 年平均成長率10%
導入
企業が製品製造場所の改善に多額の資金を投じているため、バイオ医薬品市場は着実に成長しています。バイオ医薬品は慢性疾患の治療に様々な用途で使用できるため、市場の成長も見込まれています。これらの製品は、細菌、哺乳類、植物、動物など、遺伝子組み換えによって改変された様々な生物から作られています。微生物細胞株は入手しやすく、安価で培養も容易であるため、バイオ医薬品は多くの生物生産に利用されています。
バイオ医薬品市場には、モノクローナル抗体（MAb）、ワクチン、組み換えタンパク質、アンチセンス、RNAi、分子療法など、数多くの製品があります。MAbは、疾患治療から臨床研究まで、様々な臨床現場で優れた効果を発揮するため、 バイオ医薬品市場で最大のシェアを占めていると考えられています。
MAbは、ライフサイエンスの様々な分野での用途に基づき、診断、治療、タンパク質精製などのグループに分類されています。市場にはこれらの製品を自社製造している企業もいくつかあるため、自社製造が大きなシェアを占めていると考えられます。また、これらの企業は製品の品質向上に継続的に投資しています。
世界のバイオ医薬品市場規模は2024年に5,556.1億米ドルと評価され、2025年の6,111.7億米ドルから2033年には1,4411億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025～2033年）中に10％のCAGRで成長します。
市場動向
バイオメディカル科学の進歩が市場を牽引し、バイオ医薬品が商業的成功を収める
近年、多くの企業がバイオ医薬品を製造しており、以前とは異なります。バイオ医薬品は疾患の治療方法を変え、研究者にバイオ医薬品と明確に定義された化学物質を組み合わせたハイブリッド構造を研究する機会を数多く与えました。バイオテクノロジーは急速に変化しており、それがバイオ医薬品の大きな成功につながっています。
バイオ医薬品には、抗体、凝固タンパク質、融合タンパク質、成長因子、インターフェロン、リポソーム、ワクチン、細胞／組織療法、酵素、ホルモン、インターロイキン、ペプチドなどが含まれます。企業がこの分野に関心を持つのは、生物分子が、低分子では避けられてきた到達困難な標的と相互作用できるからです。また、バイオ医薬品は低分子よりも経済全体にとって有益であるため、大きなビジネスポテンシャルを秘めていると考えられます。
バイオテクノロジーと生物医学は常に進歩しており、多くの慢性疾患を治療するための生物学的製剤の開発がはるかに容易になりました。科学者たちは、細胞株がどのように作られ、タンパク質がどのように発見され発現されるのか、そしてこれらの変化によってどのように工学的に利用できるのか、より深く理解したいと考えていました。
ここ数年、バイオテクノロジーの進歩により、自己アジュバント抗原-アジュバント融合タンパク質サブユニットワクチンを製造する様々な方法が開発されました。新しいワクチンの開発によって、新たなアジュバントのプラットフォームが確立されたと考えられています。また、mRNA治療薬を疾患治療に用いる際に生じる送達問題の解決に役立つナノシステムも、ここ数年で大きく発展しました。
バイオ医薬品の使用増加は、当該市場領域に大きなチャンスを生み出します。
