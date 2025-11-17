【2031年市場規模1,615億米ドル・CAGR7.4％】世界の航空機エンジン市場：技術革新が拓く次世代航空産業の成長戦略
世界の航空機エンジン市場は、2022年に849.5億米ドル規模であったものが、2031年には1,615億米ドルへと力強く拡大し、2023年から2031年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）7.4％で成長すると見込まれています。この躍進の背景には、航空需要の継続的な回復、より燃費効率の高いエンジン技術の採用、そして商用・軍用双方における航空機更新サイクルの加速があります。
航空機エンジンは、航空機の推進力を生む中核装置であり、揚力を得るための飛行性能を左右する最も重要なコンポーネントです。かつてはレシプロエンジンが主流でしたが、現在ではターボファンエンジンを中心としたジェットエンジンが市場を支配しており、その技術進化が航空業界全体の競争力と安全性を支えています。
市場成長を支える背景：航空需要の回復と新型エンジンへの移行
世界の航空業界は、パンデミック後の旅客需要の復活により、航空会社が老朽機の更新を急速に進めています。なかでも、燃費効率が高く二酸化炭素排出量の少ないエンジンへの移行は、国際規制やカーボンニュートラル目標と密接に関連しており、航空機エンジン市場の需要拡大を大きく後押ししています。
次世代の商用機では、ギアードターボファン（GTF）やハイバイパス比ターボファンが主要選択肢となり、燃費性能の向上や運航コストの削減が重視されています。また軍事分野においても、戦闘機向けの高性能ジェットエンジン需要が高まっており、推力向上技術やステルス性向上を目的とした新規プログラムが各国で進行中です。
技術トレンド：次世代航空エンジン開発の方向性
航空機エンジン市場における技術革新は、単なる性能向上だけでなく、航空業界の将来像を決定づける重要な要素です。近年の主要トレンドには以下の領域が含まれます。
1. 燃費効率向上と低排出化の加速
航空会社が直面する燃料コスト高騰と環境規制強化に対応するため、タービンブレード設計の改良、素材の軽量化、バイパス比の向上など、複数の技術開発が進行中です。
2. 持続可能な航空燃料（SAF）の普及とエンジン対応
航空業界の脱炭素化の中核を担うSAF（Sustainable Aviation Fuel）への対応が広がっており、既存のジェットエンジンをSAF対応へ最適化する取り組みが積極的に行われています。
3. 電動化・ハイブリッド推進技術の台頭
都市型航空モビリティ（UAM）やeVTOLの登場により、電動航空機の実用化が現実味を帯びてきています。これに合わせ、ハイブリッドエンジンや全電動推進システムの研究開発が加速しています。
4. 新素材・3Dプリンティングの活用
軽量・耐熱素材の採用や、複雑形状の部品を効率的に製造できるアディティブ・マニュファクチャリング（3Dプリント）がエンジン製造プロセスに革命をもたらしつつあります。
地域別動向：アジア太平洋が最速成長、北米・欧州が技術開発を主導
地域別では、アジア太平洋（APAC）が最も高い成長を示しており、中国、インド、東南アジア諸国の航空旅客増加が市場を強力にけん引しています。これらの国々では航空会社のフリート拡大が急速に進んでおり、新型エンジン需要は今後も増加が確実視されています。
北米と欧州は、主要エンジンメーカーが集中していることから技術革新をリードしています。特にアメリカは軍事向けエンジン開発、欧州は環境規制対応技術の進展が特徴であり、両地域とも研究開発投資が活発です。
