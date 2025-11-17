産業用プラスチックバルブの世界市場2025年、グローバル市場規模（ボールバルブ、ゲートバルブ、バタフライバルブ、チェックバルブ）・分析レポートを発表
2025年11月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「産業用プラスチックバルブの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、産業用プラスチックバルブのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
概要
本レポートによると、世界の産業用プラスチックバルブ市場は2024年に32億6300万米ドルの規模で評価され、2031年には47億4800万米ドルに達する見通しです。予測期間中の年平均成長率は5.6%とされ、化学、食品、環境関連など幅広い産業分野での需要拡大が市場をけん引しています。本報告では、米国の関税政策や国際貿易の変化が市場構造や地域経済、サプライチェーンの安定性に与える影響についても分析しています。
________________________________________
製品概要と市場特性
産業用プラスチックバルブは、液体・気体・スラリーなどの流体を制御するための装置で、金属製バルブに代わる軽量で耐食性に優れた製品です。主に塩化ビニル（PVC）、ポリプロピレン（PP）、ポリフッ化ビニリデン（PVDF）などの樹脂材料から作られ、化学的腐食や湿潤環境に強い特性を持っています。金属製に比べて軽量で保守が容易なことから、メンテナンスコストを削減できる点も大きな利点です。さらに、化学物質や高純度流体を扱う業界では、非金属材料による汚染リスクの低減が求められており、プラスチックバルブの採用が加速しています。
________________________________________
調査の範囲と分析方法
本レポートでは、世界および主要地域における産業用プラスチックバルブ市場の現状と将来予測を包括的に分析しています。メーカー別、地域・国別、タイプ別、用途別の観点から、数量・金額・平均販売価格のデータを用いて定量的および定性的分析を実施しています。また、供給・需要の動向、競争環境、技術革新、規制要因などが市場に与える影響についても詳しく検討しています。さらに、2025年時点の主要企業の市場シェアや代表的製品の比較分析を通して、競争構造を明確化しています。
________________________________________
市場の主要指標
2020年から2031年までの期間における市場規模（百万米ドル）、販売数量（千台単位）、平均販売価格（米ドル／台）を詳細に分析しています。地域別・用途別の予測データを通じて、今後の成長ポテンシャルを明らかにしています。とりわけ、環境・水処理分野および医薬・食品製造分野では、高耐久・非腐食性バルブへの需要が堅調に増加しており、市場拡大を後押ししています。
________________________________________
調査の目的
本レポートの主要目的は以下の通りです。
1. 世界および主要国における市場全体の規模と構造を明確化すること。
2. 産業用プラスチックバルブの成長ポテンシャルを定量的に評価すること。
3. 製品タイプおよび最終用途別の需要成長を予測すること。
4. 競争要因および市場構造を分析し、参入戦略に役立てること。
これらを通じて、産業関係者が市場機会を的確に捉え、効果的なビジネス戦略を策定するための基礎情報を提供しています。
________________________________________
主要企業の分析
世界市場をリードする主要企業として、Emerson、Hayward Flow Control、GF Piping Systems、Proco Products、NIBCO、Apollo Valves、Bürkert、Parker Hannifin、Swagelok、Chemline Plasticsなどが挙げられます。これらの企業について、販売量、収益、製品ライン、地理的展開、研究開発活動、価格戦略などの側面から分析を行っています。
