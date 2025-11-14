ISO/IEC10373-6:2025対応で治具とテストベンチを刷新し、新規格準拠の試験環境を整備。販売から開発支援と認証取得まで対応
2025年11月14日、東京都渋谷区 - ポジティブワン株式会社（フランス・オーベルニュ＝ローヌ＝アルプ州モンボノに本社を置くKEOLABS社の日本国内正規代理店）は、国際規格 ISO/IEC 10373-6 の最新版「ISO/IEC 10373?6:2025 Edition 5（2025年2月発行）」が策定され、近距離無線接触型カード・機器（Type A／B）における試験方法の大幅な改訂が行われました。改訂内容を反映したテスト環境の強化・サービスメニューの更新を行ったことを本日発表いたします。
◆背景
- 「ISO/IEC 10373?6:2025（Cards and security devices for personal identification ― Test methods - Part 6: Contactless proximity objects）」は、非接触近接カードおよび関連機器（PICC／PCD）用の試験手法を定義した規格です。
- 2025年2月にEdition 5として発行され、前バージョン（2020年版）および改正（Amendment 2）を統合・見直したものです。
- 非接触カード／リーダー市場において、FeliCa、NFC、交通乗車券、自動車・モビリティ用途など多様な用途でこの規格に準拠した試験・認証が求められており、規格の改訂は業界にとって重要な転機となります。
◆Edition 5 の主な改定ポイント
弊社で整理した改定のハイライトは以下の通りです。
・ RFU（Reserved for Future Use）受信試験の明記：未使用領域（RFU）に対する受信試験方法が追加されました。
・ PICC（カード等端末側）送信試験方法の修正：送信性能・モジュレーション特性・タイミングなど、PICC側送信に関するテストが改訂されています。
・ インピーダンス整合ネットワークの簡素化：試験装置の整合回路設計・取扱いが簡略化され、試験機関・メーカー双方の作業効率が改善されました。
・ 適合性（コンフォーマンス）テストプランの修正・訂正：Annex O に定義される試験項目リスト及び手順に、誤記・構成見直しが入りました。
◆更新されたテストベンチ
上記の改定を受けて以下の準備を完了しております。
・ 改訂規格「ISO/IEC 10373-6:2025」に基づいたテスト設備および試験プランの更新
・ PCD（リーダー／端末側）およびPICC（カード／タグ側）双方に対応した試験サービスの改訂版
◆意義・期待効果
・ 規格改訂に伴い、非接触カード・機器の信頼性・相互運用性がさらに向上する見込みです。
・ 製品メーカー・試験機関・認証機関にとって、改訂版の早期適応は競争優位性となり得ます。
規格変更を速やかにサービス化することで、顧客の認証取得・市場投入リスクを低減し、製品開発スケジュールの遅延を防ぐ支援が可能です。
５．今後の展開
・ 本規格改訂に準拠した製品・ソリューション（非接触カード／リーダー／IoTタグ等）の開発を支援
・ 規格改定に関連する試験レポート・コンサルティングサービスの強化
【KEOLABSについて】
KEOLABSは、スマートカード、NFC、RFIDなどのワイヤレステクノロジーの認証およびテストソリューションを提供するグローバルなリーダーです。EMVCo、ISO、NFCフォーラム、GSMAなどの国際的な標準に準拠したテストツールおよびシステムを提供し、業界の最新規格に対応しています。製品開発から認証テストに至るまで、顧客の品質と信頼性を確保するためのサポートを提供しており、数多くの企業や試験機関に信頼されています。
