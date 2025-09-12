¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö±ÉÍÜ»Ô¾ì¤Îµ»½ÑÆ°¸þ 2025～2032Ç¯¡§À®Ä¹Æ°¸þ¤ÈÍ½Â¬
À¤³¦Ãæ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬¿©À¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ·ò¹¯¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¼ÀÉÂÍ½ËÉ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Ë¥åー¥È¥ê¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÉÍÜ¤È·ò¹¯Á´ÈÌ¤Î´ØÏ¢À¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈîËþ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢¿´·ì´É¼À´µ¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÁý²Ã¤¬¡¢±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¿©ÉÊ¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Î¼ûÍ×¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë¤Ï¡¢µ¡Ç½À¿©ÉÊ¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢¤½¤·¤Æ¿ÈÂÎÅª¡¦Ç§ÃÎÅª·ò¹¯¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÆÃ¼ìÀ®Ê¬¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤À½ÉÊ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÈÀ®Ä¹:
À¤³¦¤Î¿Í´Ö±ÉÍÜ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2023Ç¯¤Ë3,962²¯ÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤Î4,215.6²¯ÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤Ï6,924.5²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Í½Â¬´ü´Ö¡Ê2025～2032Ç¯¡ËÃæ¤Ë6.4%¤ÎCAGR¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¼çÍ×¤Ê»Ô¾ì¥×¥ìー¥äー:
¡ü ¥Í¥¹¥ìSA¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë
¡ü ¥À¥Î¥óSA¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
¡ü ¥¢¥Ü¥Ã¥È¥é¥Ü¥é¥È¥êー¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë
¡ü ¥Ú¥×¥·¥³¼Ò¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë
¡ü ¥æ¥Ë¥êー¥ÐPLC¡Ê±Ñ¹ñ/¥ª¥é¥ó¥À¡Ë
¡ü ¥³¥«¡¦¥³ー¥é¼Ò¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë
¡ü ¥Õ¥¡¥¤¥¶ー¼Ò¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë
¡ü ¥Ïー¥Ð¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ë¥åー¥È¥ê¥·¥ç¥ó¼Ò¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë
¡ü ¥¢¥à¥¦¥§¥¤¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë
¡ü ¥Í¥¤¥Á¥ãー¥º¡¦¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¼Ò¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë
¥ì¥Ýー¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î:
¡ü »Ô¾ì³µÍ×¡§À½ÉÊ¡¿¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¤ÈÀ¤³¦¤Î¿Í´Ö±ÉÍÜ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ýー¥È¤Î¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊ¬ÀÏ¤Î³µÍ×¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ¡¿¥µー¥Ó¥¹¤Î¼ïÎà¡¢ÍÑÅÓ¡¢ÃÏ°è¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ý±×¤ÈÈÎÇä»Ô¾ìÍ½Â¬¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¶¥Áè:¤³¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Î¾õ¶·¤È·¹¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥áー¥«ー¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥×¥ìー¥äー¤¬»ÙÊ§¤¦Ê¿¶Ñ²Á³Ê¡¢¸Ä¡¹¤Î»Ô¾ì¥×¥ìー¥äー¤Î¼ý±×¤È¼ý±×¥·¥§¥¢¡¢¸Ä¡¹¤Î¥×¥ìー¥äー¤ÎÇä¾å¹â¤ÈÇä¾å¹â¥·¥§¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü ´ë¶È¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¡§ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¿Í´Ö±ÉÍÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È¤ÎºâÌ³¤ª¤è¤Ó»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À½ÉÊ¡¿¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡¢¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¢ÃÏ°èÅ¸³«¡¢¼ý±×Ê¬ÇÛ¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤âÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ÃÏ°èÊÌÇä¾åÊ¬ÀÏ¡§ËÜÄ´ºº¤Î¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¥Çー¥¿¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Î¼ý±×¡¢Çä¾å¹â¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢Ê¬ÀÏ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä´ººÂÐ¾ÝÃÏ°è¤´¤È¤ÎÇä¾å¹â¡¢Çä¾å¹âÀ®Ä¹Î¨¡¢²Á³ÊÀßÄê¡¢¼ý±×¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍ×°ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¿äÄêÃÍ¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
o ËÌÊÆ¡ÊÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡Ë
o ¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
o ¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡ÊÃæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡Ë
o ÆîÊÆ¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ê¤É¡Ë
o ÃæÅì¤ª¤è¤Ó¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢UAE¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë
¤³¤ÎÄ´ºº¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î½ÅÍ×¤Ê¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËÍ½Â¬´ü´Ö½ªÎ»»þ¤ÎÀ¤³¦¤Î¿Í´Ö±ÉÍÜ»Ô¾ì¤Î¿äÄêµ¬ÌÏ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ê2¡ËÀ¤³¦¤Î¿Í´Ö±ÉÍÜ»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡Ê3¡ËºÇÂç¤ÎÀ®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê4¡ËÀ¤³¦¤Î¿Í´Ö±ÉÍÜ»Ô¾ì¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥ìー¥äー¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ê5¡ËÀ¤³¦¤Î¿Í´Ö±ÉÍÜ»Ô¾ì¤Î¼ç¤Ê¿ä¿ÊÍ×°ø¤ÈÀ©Ìó¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
