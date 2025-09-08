レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本配電変圧器市場は、次世代変圧器技術エネルギー効率の向上、堅調な産業拡大を背景に、2033年までに92億1000万米ドルに達すると予測されている。

