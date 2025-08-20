レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 自動車用配電ブロック市場は、電気化トレンドと先進的な車両アーキテクチャの革新を背景に、2033年までに643億米ドルに達すると予測されています
自動車用配電ブロック市場は、2024年に83億米ドルと評価され、2033年までに643億米ドルに達すると予測されています。2025年から2033年までの予測期間中に、年平均成長率（CAGR）4.10％で拡大すると見込まれています。パワーディストリビューションブロックは、車両の電気システムにおける重要な要素であり、メインバッテリーまたは電源から複数の回路やコンポーネントに電気を供給する役割を担っています。中央ハブとして機能し、照明、インフォテインメント、先進運転支援システム（ADAS）など、重要なシステムへの電気の流れを調整します。複数の端子と接続を備えたこれらのブロックは、車両の配線システムの安全性と効率性を維持しつつ、信頼性の高い電力供給を確保します。
市場のドライバー
自動車内の電子機能の急速な統合は、市場の重要な成長ドライバーとなっています。 過去20年間で、車載決済システムやコネクテッドサービスからエンターテイメント機能の強化に至るまで、先進的な電子機器を搭載した車両に対する消費者の需要が急増しています。 さらに、政府や立法機関によって課された厳しい安全規制は、アンチロックブレーキシステム（ABS）、電子ブレーキ力分布（EBD）、エアバッグ、テレマティクス、適応照明シ 電子制御装置のこれらの安全および便利の特徴の増加する依存は予測の期間の間に市場の拡張を推進する電力配分のブロックの重大な役割を
市場の制約
需要の高まりにもかかわらず、市場は伝統的な配電ボックスの限られた技術革新に起因する課題に直面しています。 リレー、ヒューズ、コネクタ、ワイヤなどの従来の部品を組み込んだハードワイヤードボックスは、ブラジル、中国、インドなどの発展途上国の乗用車や、その信頼性と費用対効果のために重い商用車やオフハイウェイ車で広く使用されています。 しかし、この従来の設計により、ケーブルの数とサイズが増加し、車両重量の増加に貢献しています-メーカーにとって重要な懸念事項です。 この制限は、自動車メーカーが進化する性能と持続可能性の基準を満たすために、より軽く、より効率的なソリューションを求めているため、市場の成長を妨げる可能性があります。
市場機会
自動運転車の需要の高まりは、世界自動車用配電ブロック市場にとって重要な機会を提供します。 自動運転車は、複数のセンサー、カメラ、コンピューティングユニットを管理するために、非常に複雑な電気アーキテクチャに依存しています。これらのすべてには、堅牢な配電ソリューションが必要です。 自律型技術の成長により、ADAS、インフォテインメント、および安全システムをサポートするために、電力の流れを効率的に管理できる高度なパワーブロックの必要性が高まっています。 メーカーは、カスタマイズされた設計、エネルギー効率の高い技術の統合、および多様な車両アーキテクチャへの適応を通じて革新する機会を持っており、このセグメントでの成長の大きな可能性を生み出しています。
コンポーネントインサイト
2024年には、主に電気自動車の採用が急増したことにより、リレーセグメントが収益面で市場をリードしました。 リレーを使用すると、低アンペア数回路で高アンペア数回路を安全に制御でき、ヘッドライト、フォグランプ、冷却ファン、燃料ポンプなどの部品に電力を供給できます。 予測期間中は、ヒューズセグメントが主導的な地位を占めると予想されます。 ヒューズは、過電流状態を防止し、車両の配線を保護することにより、電気システムを保護します。 ヒューズ技術を強化するための主要市場参加者による研究開発への継続的な投資は、セグメントのさらなる成長を促進すると予想されます。
