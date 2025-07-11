クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、2026年ゴールデンウィークにチャーターするコスタセレーナ金沢発着クルーズに舞鶴発金沢着区間コースを追加し、本日より販売を開始しました
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：澤田秀太、野本洋平）は、2026年ゴールデンウィークにチャーターするコスタセレーナ金沢発着クルーズに舞鶴発金沢着区間コースを追加し、本日より販売を開始しました。
2026年ゴールデンウィーク期間に当社主催で運航するチャータークルーズ、コスタセレーナ金沢発着の区間コースとして5/7（木）発舞鶴発金沢着3泊4日の片道コースを追加しました。舞鶴（京都）を出航後、釜山（韓国）、下関（山口）を寄港し、最終日に金沢（石川）に到着するショートクルーズにもかかわらず充実したスケジュールとなっております。朝昼夜3食付きで、内側客室で94,000円～（早期割・リピーター割適用後料金、別途諸税）、海側バルコニー客室で163,000円～（早期割・リピーター割適用後料金、別途諸税）と大変お得な料金設定となっております。7月31日までのご予約の方には早割が適用され、対象のお客様にはリピーター割も適用されます。ぜひ、この機会にお得で盛り沢山なゴールデンウィーククルーズをご予約ください！
＜日程＞
5/7（木） 舞鶴（京都）
5/8（金） 釜山（韓国）
5/9（土） 下関（山口）
5/10（日） 金沢（石川）
＜コース紹介＞
大改装のコスタセレーナで行く 舞鶴・釜山・下関 ショートクルーズ 4日間-舞鶴発金沢着-
出発日：2026年5月7日（木）
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_4D__99449.html
2026年GWチャータークルーズ特集ページ：https://www.best1cruise.com/user_data/tokusyu/cos_serena.php
船会社紹介ページ：https://www.best1cruise.com/B/COS/
客船紹介ページ：https://www.best1cruise.com/ship/COSSE/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324964&id=bodyimage1】
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、クルーズ旅行専門サイト、国内旅行における商品ごとの専門サイトを運営する
オンライン旅行会社です。
クルーズ旅行情報、掲載コース数においては日本最大級のWEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営し
ております。 専門ならではのきめ細やかな提案・接客と、豊富な取扱商品数で好評を頂いております。
また、国内旅行における商品ごとの専門サイトも立ち上げて運営しております。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役会長：澤田 秀太
代表取締役社長：野本 洋平
URL ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
2026年ゴールデンウィーク期間に当社主催で運航するチャータークルーズ、コスタセレーナ金沢発着の区間コースとして5/7（木）発舞鶴発金沢着3泊4日の片道コースを追加しました。舞鶴（京都）を出航後、釜山（韓国）、下関（山口）を寄港し、最終日に金沢（石川）に到着するショートクルーズにもかかわらず充実したスケジュールとなっております。朝昼夜3食付きで、内側客室で94,000円～（早期割・リピーター割適用後料金、別途諸税）、海側バルコニー客室で163,000円～（早期割・リピーター割適用後料金、別途諸税）と大変お得な料金設定となっております。7月31日までのご予約の方には早割が適用され、対象のお客様にはリピーター割も適用されます。ぜひ、この機会にお得で盛り沢山なゴールデンウィーククルーズをご予約ください！
＜日程＞
5/7（木） 舞鶴（京都）
5/8（金） 釜山（韓国）
5/9（土） 下関（山口）
5/10（日） 金沢（石川）
＜コース紹介＞
大改装のコスタセレーナで行く 舞鶴・釜山・下関 ショートクルーズ 4日間-舞鶴発金沢着-
出発日：2026年5月7日（木）
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_4D__99449.html
2026年GWチャータークルーズ特集ページ：https://www.best1cruise.com/user_data/tokusyu/cos_serena.php
船会社紹介ページ：https://www.best1cruise.com/B/COS/
客船紹介ページ：https://www.best1cruise.com/ship/COSSE/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324964&id=bodyimage1】
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、クルーズ旅行専門サイト、国内旅行における商品ごとの専門サイトを運営する
オンライン旅行会社です。
クルーズ旅行情報、掲載コース数においては日本最大級のWEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営し
ております。 専門ならではのきめ細やかな提案・接客と、豊富な取扱商品数で好評を頂いております。
また、国内旅行における商品ごとの専門サイトも立ち上げて運営しております。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役会長：澤田 秀太
代表取締役社長：野本 洋平
URL ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
プレスリリース詳細へ