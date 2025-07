AIデータ社、「“AIが使えない”のではない。“使えるデータが手元にない”のが問題だった」― 不動産業界が本当に取り組むべきDXは、“AI導入”ではなく“データ主権の回復”である ―

1

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社)は、不動産業界向けにデータ主権型AIプラットフォーム「AI孔明 on IDX」のPoC(概念実証)の提供を開始しています。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324579&id=bodyimage1】「生成AIを導入しても、何も変わらなかった」「DXに取り組んでいるが、現場の課題は解決されていない」「分析はしたいが、データは別のシステムにある…」こうした声は、不動産業界に限らず、あらゆる企業の“AI導入あるある”です。しかし、問題の本質はAIにあるのではなく、データにある。もっと言えば、「使いたいデータが、自社の手元にない」という構造的な課題が、すべてのスタート地点にあるのです。■ 本当のDXとは、「自社のデータを、自社で使える状態にすること」多くの不動産会社が、契約書・更新履歴・顧客対応・クレーム処理・物件別レポートといった情報を、クラウド型の管理ソフトや大手サービスに預けています。確かに、業務効率化や一元管理という点ではメリットもあります。しかしその一方で、「自社の資産」であるはずのデータが、“他社のシステムの中にロックされている”という状態に気づいていないケースが多いのです。この構造を「ベンダーロック」と呼びます。つまり、AIを導入しようとしても、そのAIに読み込ませる“意味あるデータ”が、自社の手元にない。この構造のままでは、どんなに高性能なAIを導入しても「宝の持ち腐れ」になるのは当然です。■ 「AI孔明 on IDX」が、ベンダーロックを打破する鍵となる理由「AI孔明 on IDX」は、まさにこの問題を根本から解決するために設計されたデータ主権型AIプラットフォームです。● 契約書や履歴文書を、PDFやWordでIDXに格納● それらをAI孔明が“意味ベース”で読み取り、対話・要約・分析に変換● 最適なAIをブレンディング可能● セキュアな日本国内基盤で運用つまり、自社が持っている契約書や報告書を“そのまま”AIで活かせる構造を提供することで、外部依存せず、ナレッジ資産を循環活用できる環境を実現します。■ AIを導入する企業と、AIを“使いこなせる”企業の違いとは?重要なのは、「生成AIを導入したかどうか」ではありません。“AIで何を扱うのか”というデータ設計こそが、競争力の源泉になります。多くの企業では、この問いに答えきれていません。AI孔明 on IDXでは、「まずは社内にある契約書3本」からPoC(概念実証)を実施し、「どのような質問が可能か」「どのような傾向分析ができるか」 を実際に体感することができます。■ DXの本質は、“デジタル化”ではない。“主導権の奪還”であるDX(デジタル・トランスフォーメーション)という言葉は、しばしば「システム導入」や「自動化」といった“手段”として語られがちです。しかし、真に重要なのは「企業が、自社の知的資産を自分たちの意思で使いこなせる状態をつくることです。つまり、主導権を取り戻すこと=データ主権の回復です。● 他社のシステムに頼らず、自社でナレッジを構築・蓄積・活用できる● AIも、自社の判断で「最適なものを自由に選ぶ」ことができる● 新人もベテランも、AIを通して同じナレッジ資産にアクセスできるこうした仕組みが、次世代型の企業インフラなのです。