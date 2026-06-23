Stray Kids、国立競技場でのライブ開催決定 海外男性アーティスト史上初の快挙
8人組ボーイズグループ・Stray Kidsが、8月29日、30日の2日間にわたって、東京・MUFG STADIUM（国立競技場）でライブを開催することが23日、発表された。同スタジアムでの単独ライブの開催は、海外男性アーティスト史上初の快挙となる。
【写真】STAYが感激！サプライズ登場したStray Kids
MUFG STADIUMでのライブは、ワールドツアー『Stray Kids World Tour ＜RUN IT＞』の日本公演として開催される。日本公演は、8月29日、30日の2日間を皮切りに、9月5日、6日に愛知・バンテリンドーム名古屋、9月19日、20日に京セラドーム大阪、10月24日にみずほPayPayドーム福岡をめぐる。7公演で計37万を動員する見込みとなっている。日本のほか、韓国、香港、台北、バンコク、シンガポールなどで全18公演を行う。
Stray Kidsは、7月1日にStray Kids LIVE Blu-ray『Stray Kids World Tour ＜dominATE JAPAN＞』を発売する。Stray Kids史上最大規模のワールドツアー『Stray Kids World Tour ＜dominATE＞』から、2025年5月に開催された日本で初のスタジアム公演である静岡エコパスタジアムの模様を映像化したもの。ライブ本編には、冒頭の「MOUNTAINS」から、アンコールの「FAM」まで全31曲を余すところなく完全収録し、メンバーのMCやチャレンジ企画はもちろん、大きな話題となった「Truman（HAN＆Felix）」「Burnin’ Tires（Changbin＆I.N）」「ESCAPE（Bang Chan＆Hyunjin）」「CINEMA（Lee Know＆Seungmin）」の各ユニット曲も収録される。
また、完全生産限定盤の特典映像には、静岡エコパスタジアム公演のドキュメンタリーだけでなく、東京ドームや京セラドーム大阪を含む日本公演全10公演に密着した豪華ドキュメンタリーを総尺5時間超えの2本立てで収録する。
【写真】STAYが感激！サプライズ登場したStray Kids
MUFG STADIUMでのライブは、ワールドツアー『Stray Kids World Tour ＜RUN IT＞』の日本公演として開催される。日本公演は、8月29日、30日の2日間を皮切りに、9月5日、6日に愛知・バンテリンドーム名古屋、9月19日、20日に京セラドーム大阪、10月24日にみずほPayPayドーム福岡をめぐる。7公演で計37万を動員する見込みとなっている。日本のほか、韓国、香港、台北、バンコク、シンガポールなどで全18公演を行う。
また、完全生産限定盤の特典映像には、静岡エコパスタジアム公演のドキュメンタリーだけでなく、東京ドームや京セラドーム大阪を含む日本公演全10公演に密着した豪華ドキュメンタリーを総尺5時間超えの2本立てで収録する。