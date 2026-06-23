山下美夢有が3位にジャンプアップ 岩井千怜もトップ10に浮上【CMEグローブポイントランキング】
米国女子ツアー「マイヤーLPGAクラシック」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。
【写真】同期もタレント揃い 山下美夢有のプロテスト合格直後が“初々しい”
今大会で今季初優勝、米ツアー通算3勝目を飾った山下美夢有が500ポイント（pt）を獲得。先週の8位から3位（通算1367.343pt）にジャンプアップした。昨年8月の「AIG女子オープン」（全英）、同10月の「メイバンク選手権」に続く同ツアー優勝。5打差を追ってのスタートから「64」をマークする猛攻で首位に追いつきプレーオフに突入。1ホール目をバーディとして、ロティ・ウォード（イングランド）を退けた。大会を7位タイで終えた勝みなみが22位から17位（同706.265pt）に浮上。10位タイの竹田麗央は38→35位（同474.089pt）、12位タイに終わった岩井千怜が13位から3つランキングを上げて通算851.766ptの10位に上がった。そのほかの日本勢では、大会予選落ちの岩井明愛が26位。畑岡奈紗（36位）、原英莉花（45位）、古江彩佳（47位）、吉田優利（79位）、西郷真央（87位）、渋野日向子（88位）、西村優菜（99位）、馬場咲希（110位）、笹生優花（139位）、櫻井心那（162位）と続いている。ネリー・コルダ（米国）が通算3310.25ptで1位を独走。キム・ヒョージュ（韓国）が1687.5ptで2位。山下に抜かれたジーノ・ティティクル（タイ）が1356.5ptで4位につける。「アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン」終了時点の上位80人が来季、カテゴリー1の出場権（シード）を獲得。上位60人が高額賞金大会の最終戦「CMEグループ・ツアー選手権」に出場する。
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父の日に今季初V 山下美夢有が涙
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