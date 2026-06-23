流通経済大4年・都築駿太

4月に開幕した大学サッカーリーグ戦。

プロ内定選手、これからプロを目指す選手、そして大学という新たなステージに移行した選手たちが全国各地で激闘を繰り広げる。ここでは大学サッカーのステージで躍動する選手たちをピックアップしていく。今回は関東大学サッカーリーグ2部第10節・産業能率大vs流通経済大の一戦から。この試合で左サイドバックでスタメン出場をした流通経済大の4年生DF都築駿太は、激しいアップダウンと鋭い仕掛けを見せた。流通経済大柏高校時代は主軸中の主軸で、J1クラブからも声がかかった実力派。しかし、実は最終学年となった今年からようやくレギュラーの座を掴んだ苦労人だった。

まさか自分がこんなに大学サッカーで苦しむとは思っていなかっただろう。高校時代の都築は左サイドバック、左サイドハーフ、ボランチとしても多彩な攻撃力とタフな守備ができる高校年代屈指のタレントだった。

その躍動に複数のJ1クラブが興味を示し、あるJ1クラブの練習に複数回参加。だが、結果としてオファーが届かなかった。「大学でしっかりと経験を積んで、3年後にはJ内定をもらって、4年目では両方で活躍できる選手を目指します」と、そのまま流通経済大に進学。都築自身はもちろん、周囲も1年生から活躍するものだと思っていただろう。

しかし、最初の大きな躓きが、結果として3年間も自分を苦しめることになった。

「本当は西川（楓人、町田ゼルビア内定）のようにこの時期に内定が決まっているか、複数のJクラブからオファーが届いていないといけないんですけどね」

試合後に呟いた一言に、思い描いた大学生活ではなかったことが如実に現れていた。

入学直後からトップチームに帯同した。だが、レギュラー陣の壁は厚く、出番はつかめなかった。1年目の夏にU-19全日本大学選抜のイタリア遠征のメンバー入りを果たしたが、そのタイミングで怪我をして辞退。そこから歯車が大きく崩れ始めていった。

「リハビリを始めたのですが、一生懸命やっているつもりでもなかなかコンディションが上がっていかなかった。復帰の際に身体が重く感じて、トップコンディションからどんどん離れていく感覚になってしまったんです。自分の武器だったドリブルや運動量が落ちていって、復帰前のプレーができなくて、自信をどんどん失っていきました」

リハビリで手を抜いているつもりはなかったが、イメージとかけ離れていく自分に徐々に焦りと不安が生まれていった。取り戻そうとすればするほど空回り……。負のスパイラルに陥ってしまった。

2年生になると都築はドラゴンズ龍ヶ崎（セカンドチーム）がメインになった。だが、ドラゴンズが所属する関東サッカーリーグ（KSL）1部でも思うような出番をつかめず、KSL2部になった昨年も前期はなかなか機会を得られなかった。

その間に同じ付属高校出身で1学年下のGKデューフ・エマニエル凛太朗や2学年下のMF柚木創などが次々とレギュラーの座を獲得。選抜にも入って活躍するなど、都築は下からどんどん追い抜かされていく状況だった。

「本当に苦しかった。『サッカーを辞めたい』とか、心は完全に折れることはありませんでしたが、とにかく抜け出せなかった。『このまま俺、だめになっていくのかな』と、どんどん自信が失われていったんです。それが原因となって、仕掛けるのが怖くなったというか、ミスを恐れてサッカーをするようになってしまった。持ち味は突破力やハードワークなのに、どこかプレーが縮こまって、消極的になって、運動量も落ちて、無難なプレーに終始する。それはセカンドでも使われなくて当然ですよね」

引き摺り込まれていく負のスパイラル。だが、心は完全に折れなかった。折れなかった理由は、同級生・後輩たちの姿だった。

「周りがどんどん上手くなっていくんです。ドラゴンズで一緒だった選手もどんどんトップに食い込んで結果を出していく。その姿を見て、焦りや不安もありましたが、それ以上に『俺も続きたい』と思ったんです。あきらめるのは簡単ですが、やっぱり努力をしてその成長を勝ち取っている周りを見ていたら、簡単に折れてはいけないぞと」

最後の砦となる部分は崩さなかった。だからこそ、3年生の後期からセカンドで徐々に出番を掴み、少しずつ自信を取り戻していったことで、「勝負は4年生だ。ここで一気に這い上がる」と明確な目標が生まれた。

あとはそこに向けてひたすら突き進むだけだった。黙々と取り組む都築に、1年間のポルトガルでの研修を受けて帰国した大平正軌コーチは「お前の武器はドリブルだから、そこは自信持って思い切ってやれ」と声をかけられた。

「高校時代から見てくれている人で、1年ぶりに見たらすぐに僕の状況を分かったのだと思います。その通りだと思いましたし、背中を押してもらいました」

迎えた2026年シーズン。都築は関東大学サッカーリーグ2部・第2節の城西大戦で負傷者が出た影響で出番が回ってきた。

「1年生の時に1回だけの関東リーグに出場した以来だったので、ほぼデビュー戦でした。もう最後の1年だし、やるしかないと思い切ってプレーをしたら、怪我前に出来ていたドリブル突破や、プレスバック、オーバーラップができて、プレーをしながら、どんどん昔の感覚を思い出せたんです。ここからさらに自信が生まれたんです」

チャンスが来たから自信が芽生えたわけではない。負のスパイラルに陥りながらも、自分をブラさずにコツコツと折れないでやり続けてきたからこそ、ゆっくりと階段を上がっていたからこその『再デビュー』だった。

そこからは不動のレギュラーとなった。静かに加速していくスプリント、正確なクロス、そして鋭いプレスなど、高校時代のような躍動感が間違いなく生まれてきている。

「まだトップフォームとは言えませんが、間違いなくキレもスピードも出てきています。正直、もっと早い段階で抜け出したかったですが、それはもう仕方のないこと。それにまだまだということはそれだけ『もっとやれる』ということなので、ミスしても良いからもっと思い切りやりたいです」

都築にとってこの苦しんだ3年間は重要な時間だった。痛みや辛さが分かった分、これからに希望を持って、向き合ってきた自分と共に走り出す。

「この大学に入ってよかったと思っています。多くの大切なものを経験し、学ばせてもらえましたから」

深く沈んだ分、高く飛べる。都築の夢はまだ終わっていない。むしろ明るい未来に向かって走り始めている。（安藤隆人 / Takahito Ando）