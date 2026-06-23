「勉強ができるからほめるのではなく、ほめることで自己肯定感が上がり、子どもは勉強が好きになる」――進研ゼミの「赤ペン先生」全国代表である佐村俊恵さんは、こうした信念を持って、多くの子どもたちと接してきた。赤ペン先生の間で伝わる「ほめノウハウ」を使いながら、20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案を見続けてきたという。

この記事では、著書『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』の発刊を記念して、佐村さんに話を聞いた。

（構成／藤田美菜子、ダイヤモンド社書籍編集局）

「否定しない」と「間違いを指摘しない」は、まったく別の話

――「ほめるプロ」である赤ペン先生ですが、子どもを叱ったり、間違いをハッキリ指摘されたりすることもあるのでしょうか？

佐村俊恵氏（以下、佐村） 私たち赤ペン先生は、「子どもを決して否定しない」という考え方が方針として徹底されているので、強い否定の言葉は基本的に使いません。

ただ、ここで誤解していただきたくないのは、「否定しない」ことと「間違いを指摘しない」ことは、まったく別の話だということです。特に、明らかに間違って覚えている知識や事実があるときには、私はあえて「ここが違うよ」と、はっきり伝えます。

――たとえばどんなときでしょうか。

佐村 以前、高学年の漢字の書き取りで「故」という字を書く問題で、こんな答案がありました。「故」の右側は本来「攵」ですよね。でも、ある子はその部分だけ雑な字で「欠」と書いてしまっていたんです。

もし、自信がなくて適当に書いたのだとすれば、その子はここで一度、正しい字形をきちんと認識しなおしたほうがいい。だから私はその部分に「ここが違うよ」と書き込みました。

「おしい！」というちょっと柔らかい言葉ですませなかったのは、事実として「違う」ということを、はっきり伝えたかったからです。

「よくあるミスだよね」で流すと、間違いはずっと直らないまま

――「故」という字面のイメージはできていそうなので、半分くらい正解にしてあげたくなるところですが……。

佐村 おうちのかたなら、そう思われるのも無理はありません。ただ、子どものミスをフォローするつもりで「ちょっと雑に書いちゃったんだよね」「なんとなく書けているからいいか」などと流してしまうと、その先もずっと間違えたままになってしまうことがあります。それでは残念だなと思うんですよ。

だからこそ、ここぞというときには一歩踏み込んで指摘してあげることが大切なんですね。

とくに高学年の子であれば、自分の間違いに向き合えるだけの心の成長があるはず。その子の力を信頼しているからこそ、ふだんは使わない「ここが違うよ」というひと言を、私はあえて伝えるようにしています。

逆にいうと、その信頼があるからこそ、子どもも指摘を素直に受け止めてくれる。「先生は私を否定したいんじゃなくて、伸ばしたいから言ってくれているんだな」ということが、ちゃんと伝わるのです。

99.9％ほめているからこそ、0.1％の指摘が響く

――とはいえ、ストレートに伝えて子どもが落ち込んでしまうのも心配です。指摘を素直に受け入れてもらうためのコツはありますか？

佐村 ポイントは2つあります。

1つめは、指摘するときに「ここが」と場所を特定してあげること。全否定に聞こえないように、「あなたの書いた文字の、この部分だけが違うんだよ」と、ピンポイントで伝えてあげてください。

2つめが、必ず「ほめ」とセットにすることです。先ほどの「故」の答案でも、その子は他の漢字の「はね」の部分はとてもきれいに書けていたので、私は同時に「はねがバッチリ！」と大きくほめました。「ここは違うけれど、ここはできている」とセットで伝えてあげることで、子どもは指摘を素直に受け止められます。

順番もとても大切で、必ず「ほめ」を先に伝えてください。「できていないこと」が「できていること」以上にフォーカスされてしまわないようにするためです。

でも、根っこのところで一番お伝えしたいのは、ふだんからたくさんほめて、ありのままの子どもを肯定してあげてほしい、ということ。99.9％はほめている。

そのうえで、たまに伝える0.1％の「ここが違うよ」だからこそ、子どもの心に響くんですよ。ふだん厳しい言葉ばかりかけられている子に「ここが違うよ」と言っても、ただ傷つけるだけになってしまいます。

ほめることと、ときに踏み込んで指摘すること。この両輪があってはじめて、子どもは安心して間違いと向き合い、自分から伸びていけるのだと私は思っています。

ささいなミスだから流すのではなく、ささいなミスだからこそ、ていねいに向き合う。その積み重ねが、子どもの成長を一段引き上げてくれるはずです。

（本記事は、佐村俊恵著・ベネッセ「進研ゼミ」監修『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』をもとに作成しました。）