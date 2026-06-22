シュートボクシング（ＳＢ）の笠原弘希（シーザージム）が２１日、東京・後楽園ホールでの「ＳＨＯＯＴ ＢＯＸＩＮＧ ２０２６ ａｃｔ．３」に出場し、ＳＢ日本スーパーライト級タイトルマッチ（３分５ラウンド、ヒジあり、延長は無制限ラウンド）で王者イモト・ボルケーノ（ＦＩＧＨＴ ＳＣＩＥＮＣＥ）に再延長戦の末に判定で勝利した。

フェザー級、スーパーフェザー級、ライト級に続き、同団体史上初となる日本タイトル４階級目の獲得で、友希（スーパーフェザー級）、直希（スーパーバンタム級）と２人の弟とそろってベルトを掲げた。

笠原は「イモト選手、すごい僕の対策をされていて、また彼もすごい選手で、精いっぱい頑張りました。イモト選手、対戦ありがとうございました」とイモトに感謝。自宅を出る際に、弟の直希から「（僕たちも）ベルト持って行くからお兄ちゃん絶対ベルト獲ってね」と激励され、それを実現させた。「僕が口にした三兄弟でベルト持って写真を撮ることが実現できて、本当に友希と直希に感謝してます。お父さん、お母さん、本当にありがとうございます。三兄弟でシュートボクシング引っ張っていきますし、これからまだまだ勝ち進んで頂点行くんでみなさん、僕たちの背中を押してください」と語った。

この日の大会ではバンタム級で１７歳の片山魁が佐藤執斗に延長戦の末に判定で勝利し、最年少で王座を獲得。スーパーウエルター級王者の都木航佑は風間大輝を退け、初防衛に成功した。