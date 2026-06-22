東京大チームが２４年にわたって続けてきた古代ローマ遺跡の発掘調査の継続が、資金難によって危ぶまれている。

調査では現在、噴火で埋もれたローマ帝国初代皇帝アウグストゥス（紀元前６３〜後１４年）に関わるとみられる遺跡を発見し、解明を進めている。同大チームは３０００万円を目標に、６月末までの緊急支援を呼びかけている。

危機的状況になっているのは、イタリア南部カンパーニア州で２００２年から続くソンマ・ベスビアーナ発掘調査プロジェクト。これまで、歴史書に記された、アウグストゥスが死去した別荘の可能性がある建物跡などを発見してきた。後７９年にポンペイの町を壊滅させた火山噴火に関しても、被災から復興に至る過程の研究を行っている。

だが近年、大学からの資金交付が大幅に削減。さらに円安や物価高などが重なり、従来規模の調査どころか、遺跡の管理も困難になった。これを受け、今年の調査に向けて、５月半ばから寄付を呼びかけている。

寄付額は６月１８日までに１５００万円を超えた。調査責任者の村松真理子教授（イタリア文化）は、「窮状の中、関心を持った多くの人に寄付してもらったのは大変うれしい。日本のチームで２０００年前のローマ帝国の歴史を明らかにしたい」と話した。