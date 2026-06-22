今日22日(月)は、東北では雨が続き、太平洋側で大雨となる所があるでしょう。北海道や関東から中国、四国も雨の降る時間がありそうです。九州は夕方から雨の降る所が多く、夜は広い範囲で傘が必要になるでしょう。最高気温は昨日より低くなる所が多いですが、関東は昨日より高く、内陸部で30℃を超えそうです。

東北は大雨に注意 東京など関東南部は夕方から雨の所も

今日22日(月)は低気圧が日本海を東進し、湿った空気が流れ込むでしょう。また、上空に寒気を伴った気圧の谷が北日本を通過する見込みです。





北海道は南西部を中心に雨の降る所があるでしょう。東北は夜にかけて広い範囲で雨が降り、太平洋側では大雨となるおそれがあります。これまでに降った雨により、すでに地盤の緩んでいる所や増水している河川があるため、注意が必要です。北陸は昼頃にかけて雨が降る所が多いでしょう。関東甲信は昼頃にかけて晴れる所が多くなりそうです。都心など関東南部は夕方以降、雨の降る所があるでしょう。東海や近畿や中国、四国は日の差す時間もありますが、雲が広がりやすく、一部に雨雲がかかりそうです。九州は、夕方から雨の降る所があり、夜は広い範囲で傘が必要になるでしょう。沖縄はおおむね晴れる見込みです。

関東は内陸部で30℃超

最高気温は昨日より低くなる所が多いでしょう。

北海道や東北北部は3℃から5℃くらい低く、20℃に届かない所もありそうです。東北南部は20℃前後で、この時期としては低いでしょう。北陸は昨日よりやや低く、25℃前後の予想です。

晴れる関東は昨日よりやや高くなる所が多く、内陸部で30℃を超えそうです。

東海から九州は昨日ほど上がらず、28℃前後の所が多いでしょう。暑さは控えめですが、湿度が高く、ムシムシしそうです。風通しをよくしてお過ごしください。

沖縄は30℃前後の予想です。