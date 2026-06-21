「世界王者への道を歩み始めた」「優勝候補にふさわしい」チュニジアを圧倒した森保ジャパンにW杯開催国の大手メディアが感嘆！「かつての日本代表なら…」
森保一監督が率いる日本代表は、現地６月20日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（Ｆ組）第２節でチュニジア代表と対戦した。
日本は開始４分に先制。左からの中村敬斗の折り返しに鎌田大地がヒールで合わせた。さらに31分には上田綺世のミドル弾で追加点をゲット。２点リードで前半を終えると、後半には69分に伊東純也が３点目、84分には上田がダメ押しゴールを奪取。４−０の完勝を飾った。
この結果をW杯開催国アメリカの大手スポーツチャンネル『ESPN』は、以下のようにレポートする。
「サムライブルーは彼らのワールドカップで最大の得点差で勝利した。これまでの彼らの最高得点差は２だった。1998年の初出場以来、おそらく初めて、日本は勝利が確実視されていた試合で、優勝候補にふさわしい圧倒的な強さを見せつけた」
また試合内容についても、「かつての日本代表なら、後半は２点のリードを守りにいっただろう。しかし、後半開始早々から攻撃を仕掛けていた時、これがまさに新生サムライブルーの姿であるように見えた」と評価。こう期待を寄せた
「2026年が日本が新たな世界王者となる年になるかどうかはまだ分からない。しかし、今日の圧倒的なパフォーマンスを見る限り、彼らはついにその正しい道を歩み始めたと言えるだろう」
次戦は25日にスウェーデンと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点・寸評を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
日本は開始４分に先制。左からの中村敬斗の折り返しに鎌田大地がヒールで合わせた。さらに31分には上田綺世のミドル弾で追加点をゲット。２点リードで前半を終えると、後半には69分に伊東純也が３点目、84分には上田がダメ押しゴールを奪取。４−０の完勝を飾った。
「サムライブルーは彼らのワールドカップで最大の得点差で勝利した。これまでの彼らの最高得点差は２だった。1998年の初出場以来、おそらく初めて、日本は勝利が確実視されていた試合で、優勝候補にふさわしい圧倒的な強さを見せつけた」
また試合内容についても、「かつての日本代表なら、後半は２点のリードを守りにいっただろう。しかし、後半開始早々から攻撃を仕掛けていた時、これがまさに新生サムライブルーの姿であるように見えた」と評価。こう期待を寄せた
「2026年が日本が新たな世界王者となる年になるかどうかはまだ分からない。しかし、今日の圧倒的なパフォーマンスを見る限り、彼らはついにその正しい道を歩み始めたと言えるだろう」
次戦は25日にスウェーデンと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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