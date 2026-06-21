日本代表が４発圧倒で今大会初勝利！ 上田２ゴール＆鎌田、伊東弾でチュニジアに４−０完勝！ 決勝T進出へ大きく前進【W杯】
日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でチュニジア代表とメキシ上田、コのエスタディオ・モンテレイで対戦した。
FIFAランキング18位の日本に対し、チュニジアは44位。今大会初勝利を目ざす日本のシステムは３−４−２−１。スタメンはGK鈴木彩艶、３バックは右から冨安健洋、伊藤洋輝、板倉滉、ダブルボランチは田中碧と佐野海舟、右ウイングバックは伊東純也、左は中村敬斗、シャドーは堂安律と鎌田大地、１トップは上田綺世が務めた。
立ち上がりの２分には、中村のパスを受けた上田がペナルティエリア内で倒され、日本の選手たちがPKをアピール。しかしVARは介入せず、ノーファウルの判定となった。
それでも日本は攻撃の手を緩めない。４分、上田の展開から田中がつなぎ、中村の折り返しを鎌田が左足ヒールで鮮やかに流し込み先制。華麗な連係でチュニジアゴールをこじ開けた。
さらに９分には、上田の折り返しに鎌田が走り込んだが、パスは相手DFにカットされる。10分には左CKの流れから上田がシュートを放ち、ボールがゴールラインを割ったように見えたものの、VARチェックの結果、ボールはライン上に残っていたとして得点は認められなかった。
攻守で主導権を握る日本は、板倉を中心に守備でも安定した対応を見せる。すると31分、上田が敵陣中央から持ち運び、ペナルティエリア手前右から強烈な右足シュートを突き刺して追加点を奪取。エースの一撃でリードを広げた。
試合を優位に進めた森保ジャパンは、チュニジアに大きな反撃を許さず。２−０とリードし、前半を終えた。
後半も主導権を掌握。48分には左サイドの連係からボックス手前中央で田中がボールを受け、果敢にミドルシュートを放つ。惜しくもゴール左へ外れた。
その後も日本は落ち着いてボールを保持。最終ラインから丁寧につなぎながら試合をコントロールし、チュニジアに反撃の糸口を与えない。相手はボールを奪っても前線へ蹴り返すのが精一杯で、日本は守備陣を中心に相手の起点をしっかり封じ込めた。
58分には左サイドを突破されるピンチを迎えたが、堂安が素早く帰陣してボールを奪取。守備面でも高い集中力を維持した。
一方で攻撃では敵陣深くまで運びながら、最後の局面で決定的なパスを通せず、なかなかチャンスを作り出せない時間帯が続く。それでも69分、鮮やかな連係から試合を決定づける３点目が生まれた。
田中が最終ライン付近から鋭い縦パスを差し込むと、下りてきた上田がワンタッチで浮き球のスルーパス。絶妙なタイミングで抜け出した伊東が右足で冷静に流し込み、リードを３点に広げた。
さらに83分、右サイドで伊東との連係から突破した佐野がクロスを供給。これにファーサイドで合わせた上田のヘディングシュートがゴール右に決まり、追加点を奪う。
その後も危なげなく試合を進めた日本は、最後までチュニジアに大きな反撃を許さず。攻守で圧倒した日本が４−０の完勝。１勝１分で勝点４に積み上げ、決勝トーナメント進出へ大きく前進した。
森保ジャパンは次戦、日本時間26日に第３戦でスウェーデンと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
FIFAランキング18位の日本に対し、チュニジアは44位。今大会初勝利を目ざす日本のシステムは３−４−２−１。スタメンはGK鈴木彩艶、３バックは右から冨安健洋、伊藤洋輝、板倉滉、ダブルボランチは田中碧と佐野海舟、右ウイングバックは伊東純也、左は中村敬斗、シャドーは堂安律と鎌田大地、１トップは上田綺世が務めた。
それでも日本は攻撃の手を緩めない。４分、上田の展開から田中がつなぎ、中村の折り返しを鎌田が左足ヒールで鮮やかに流し込み先制。華麗な連係でチュニジアゴールをこじ開けた。
さらに９分には、上田の折り返しに鎌田が走り込んだが、パスは相手DFにカットされる。10分には左CKの流れから上田がシュートを放ち、ボールがゴールラインを割ったように見えたものの、VARチェックの結果、ボールはライン上に残っていたとして得点は認められなかった。
攻守で主導権を握る日本は、板倉を中心に守備でも安定した対応を見せる。すると31分、上田が敵陣中央から持ち運び、ペナルティエリア手前右から強烈な右足シュートを突き刺して追加点を奪取。エースの一撃でリードを広げた。
試合を優位に進めた森保ジャパンは、チュニジアに大きな反撃を許さず。２−０とリードし、前半を終えた。
後半も主導権を掌握。48分には左サイドの連係からボックス手前中央で田中がボールを受け、果敢にミドルシュートを放つ。惜しくもゴール左へ外れた。
その後も日本は落ち着いてボールを保持。最終ラインから丁寧につなぎながら試合をコントロールし、チュニジアに反撃の糸口を与えない。相手はボールを奪っても前線へ蹴り返すのが精一杯で、日本は守備陣を中心に相手の起点をしっかり封じ込めた。
58分には左サイドを突破されるピンチを迎えたが、堂安が素早く帰陣してボールを奪取。守備面でも高い集中力を維持した。
一方で攻撃では敵陣深くまで運びながら、最後の局面で決定的なパスを通せず、なかなかチャンスを作り出せない時間帯が続く。それでも69分、鮮やかな連係から試合を決定づける３点目が生まれた。
田中が最終ライン付近から鋭い縦パスを差し込むと、下りてきた上田がワンタッチで浮き球のスルーパス。絶妙なタイミングで抜け出した伊東が右足で冷静に流し込み、リードを３点に広げた。
さらに83分、右サイドで伊東との連係から突破した佐野がクロスを供給。これにファーサイドで合わせた上田のヘディングシュートがゴール右に決まり、追加点を奪う。
その後も危なげなく試合を進めた日本は、最後までチュニジアに大きな反撃を許さず。攻守で圧倒した日本が４−０の完勝。１勝１分で勝点４に積み上げ、決勝トーナメント進出へ大きく前進した。
森保ジャパンは次戦、日本時間26日に第３戦でスウェーデンと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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