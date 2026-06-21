衝撃５発。なぜオランダはスウェーデンを圧倒できたのか。構造のミスマッチを狙い撃ち。指揮官の采配も的確だった【現地発】

衝撃５発。なぜオランダはスウェーデンを圧倒できたのか。構造のミスマッチを狙い撃ち。指揮官の采配も的確だった【現地発】