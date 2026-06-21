オリオールズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が20日（日本時間21日）、オリオールズ戦に「1番・DH」でスタメン出場する。球団が発表した。前日の同カードは、育休取得のため欠場。後に自身のインスタグラムで第2子が誕生したことを報告していた。即復帰となり、ネット上の日本ファンも驚きの声を上げた。

前日のオリオールズ戦を大谷は欠場。球団公式Xは「ショウヘイ・オオタニは育休（配偶者の出産に伴う休暇）でチームを離れている。週末のどこかの試合で復帰予定だ」と伝えていた。

その後、大谷はインスタグラムで第2子誕生を報告。英語で「一緒に歩む人生の中で、この素晴らしい日を経験できたことに私たちはまた大喜びしています 無事に生まれてきてくれてありがとう また、この旅を通して私たちをサポートしてくださった皆さんに心から感謝申し上げます Shohei, Mamiko」と感謝を伝えた。

前日のオリオールズ戦後、米メディアが公開した会見動画でドジャースのデーブ・ロバーツ監督は、大谷の復帰時期について「分からない。でも、明日戻ってくることを願っているよ。まだ彼と話していないから分からない」と回答していた。

X上では日本ファンが「今週はゆっくりとお休みかなと思ってたらw」「昨日の今日でもう出場するの？」「大谷パパ、もう復帰する！」「今日の大谷さんは打ちそう」「明日復帰かと思ってたわ」「おかえり！ホームランよろしくね」などと驚きの声を上げていた。



（THE ANSWER編集部）