この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

パクくんが自身のYouTubeチャンネルで「【本音】日本に住んで9年。韓国人の僕が“もう無理”と感じた3つの理由」を公開した。日本での生活に大きな不満はないとしつつも、一人の外国人として日本で暮らす中で直面した「残念だったこと」について率直な思いを語っている。



動画でパクくんは、日本生活で直面した3つの壁を列挙した。まず1つ目に「いつまでも外国人であること」を挙げた。日本語能力試験で満点を取り、研究や仕事に支障がなくても、完璧なネイティブにはなれないと指摘。さらに、帰化しない限り投票権がないという政治的距離感や、ビザの更新拒否という「一通の通知で人生が一気に揺らぐ可能性」に言及し、ふとした瞬間に外国人であることを認識させられると語った。



2つ目には「諦める選択が求められる」ことを挙げた。韓国に住む両親と直接会える時間が圧倒的に少ない現状や、将来の子どもの教育・国籍に関する葛藤を吐露。「日本で暮らすという選択をした瞬間から、実はずっと何かを諦め続ける人生が始まっている」と、母国を離れて生きる覚悟を口にした。また、本場の味に近い韓国料理を気軽に味わえないといった、日常的でありながら意外と重たい不満にも触れている。



3つ目として「お別れを沢山経験する」ことを挙げた。留学生や短期滞在者が多い韓国人コミュニティの性質上、親しくなった友人との別れが日常的に起きると説明。「外国で生きるということは、こうやって人とも場所とも何度も別れながら前進している」と、異国での人間関係の儚さを独自の視点で語った。



動画の最後でパクくんは、こうした困難を明かしつつも「残念だったことよりも、幸せだったことの方が圧倒的に多い」と笑顔を見せ、周囲の支えや現在の日本生活への感謝を強調した。外国人としてのリアルな葛藤を赤裸々に明かしつつ、日本の生活を愛する彼の思いが詰まった内容となっている。