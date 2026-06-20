北中米ワールドカップ

日本サッカー協会は日本時間20日、公式YouTubeで代表チームに密着する「Team Cam」最新回を公開した。北中米ワールドカップ（W杯）のグループF第2戦のチュニジア戦（日本時間21日）に向け、調整を進める日本代表の姿が公開された。キャンプ地で汗を流す31歳に「泣けてくる」と感動の声が上がっている。

初戦の強豪オランダ戦に2-2で引き分け、勝ち点1を得た日本。重要なチュニジア戦に向けた舞台裏の映像が公開された。オランダ戦翌日のキャンプ地ナッシュビル。最初に映し出されたのは、リハビリに励む南野拓実（モナコ）の姿だった。

昨年12月に左膝前十字靭帯断裂の大怪我を負い、メンバー入りは叶わなかったが、チームを支えるメンター役として同行している。映像ではトレーナーにマッサージしてもらったり、ダンベルを持って左足で片足立ちしたりする様子が捉えられている。カメラに向けて「俺のリハビリの一日、みたいな感じで載せてくれていいですよ」と口にし、白い歯を見せた。

体幹トレーニングなどをしつつ、「Not bad. Not too bad（悪くない。そんなに悪くない）」と英語で話す場面も。片足ジャンプをした時には「ちょっと怖さがある」と本音も漏らした。データと照らし合わせ、「（先週より）跳べてるようになっている」と進捗を確認していた。バーベルを担いでスクワットしたり、ピッチ上でボールを使ったドリルをこなす場面も収められている。

5分以上にわたって伝えられた南野の近況。ファンからは「タキの姿こんだけ見せてくれるって、凄く応援されてて、チームでも本当に重要なポジションなんやろうな」「ちゃんと南野のリハビリも取り上げてくれるの流石すぎます」「南野が笑顔でチームを支えながらも影では自分自身と向き合って戻ろうと頑張ってるのが泣ける」「南野くんのリハの姿見てたら泣けてくる」といった声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）