超高額馬の２勝目にＳＮＳでは歓喜の声が上がっている。６月２０日の阪神７Ｒ・３歳上１勝クラス（芝２４００メートル＝１６頭立て）を制した単勝１番人気のサガルマータ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父コントレイル）が２着に１馬身３／４差をつけて、２勝目を挙げた。

川田将雅騎手を背に５番枠から五分のスタートを切った同馬は、中団のインにつけた。勝負どころで徐々に押し上げて、最後の直線は内ラチ沿いに進路を選択。渋った馬場にのめる馬もいるなか、しっかりした脚どりで早めに先頭へ躍り出る。直線半ばから３頭の争いになったが、最後まで脚いろが鈍ることなく、後続を突き放す完勝だった。

同馬は２０２３年のセレクト当歳セールで落札額が５億２０００万円だった注目馬。昨年１２月のデビュー戦では３着に敗れたが、年明け２月の２戦目で初勝利をゲット。３戦目はいきなり重賞挑戦となった青葉賞で６着に健闘していた。春のクラシックには参戦できなかったが、１勝クラス突破で菊花賞（１０月２５日、京都競馬場・芝３０００メートル）参戦の可能性も見えてきた。

超高額馬サガルマータの勝利にＳＮＳでは「川田すげぇ騎乗したな」「雨も良かったのかな」「菊花賞に向けても楽しみです」「自己条件は順当勝ち」「操縦性と我慢強さは備えてるみたいね。いずれにせよ秋が楽しみになった」「菊花賞に向かって希望の光が見えた」「ここは確実に勝ててよかった」「ロブチェンに５億円の力見せつけに行くぞ」「危なげなく勝利」「川田さんお見事でした」「勝つんかい」「内ドン詰まりからよく勝ちきったよ！」「さすがに力が違うか」「川田うまかったけど、それ以上に圧勝やん」「あんな窮屈な競馬でサガルマータまじかよつええええええええ」「馬場が重めでも勝てるんだ」「秋の大舞台へ向けての成長が楽しみです」などの反応があがっている。