「尊さ最強コンビ！」佐久間大介×目黒蓮の“めめさく”ショットを厳選！手つなぎショットからユニットカットまで

写真＆動画：佐久間大介×目黒蓮の“めめさく”ショット（全5投稿）

Snow Manの佐久間大介と目黒蓮は、ファンから“めめさく”の愛称で親しまれる人気コンビ。寄り添う姿や自然な笑顔、息の合ったやり取りなど、ふたりならではの空気感が感じられるショットは多くのファンを魅了してきた。

本稿では、“尊さ最強コンビ”の魅力が詰まった数々の“めめさく”ショットを厳選して紹介。

■手つなぎショットに大反響！至近距離で見つめ合うふたり

佐久間大介のInstagramに投稿された“めめさく”ショット。黒を基調とした衣装にハーフアップ風のヘアスタイルで登場したふたりは、向かい合って手をつなぎ、至近距離で見つめ合う姿を披露した。

まるでドラマのワンシーンのような一枚に、SNSでは「尊すぎてえぐい！髪型おそろなのも最高」「最高すぎて気、失いそうになったわ～」といった声が寄せられた。

■目黒の誕生日を全力祝福！寄り添う姿にほっこり

佐久間がXで「今日はうちの目黒蓮の29歳の誕生日!!!!!!!!!」と祝福メッセージを投稿した際のショット。鮮やかなピンクの衣装をまとった佐久間と目黒が肩を寄せ合い、仲睦まじい姿を披露。

目黒の少し照れたような表情と、佐久間のうれしそうな笑顔が印象的な一枚で、ふたりの親密な関係性が感じられるショットとなっている。

■阿部亮平とともに目黒蓮を見送り！空港での肩組みショット

佐久間が「行ってらっしゃい(^^)」とのメッセージを添えて公開した、阿部亮平、目黒との3ショット。空港で撮影された一枚で、3人が肩を寄せ合う姿が収められている。

中央の目黒が着用しているブルガリの腕時計は、のちに目黒本人が佐久間から贈られたプレゼントであることを明かしており、2人の絆を感じさせるカットとなっている。

■見つめ合うだけで尊い！笑顔あふれるダンス動画に反響

Snow Man公式TikTokで公開された「SERIOUS」のダンス動画。MV衣装に身を包んだふたりは、向かい合いながら軽やかにステップを踏み、終始楽しげな空気感を漂わせている。

途中、佐久間が目黒を笑わせるように視線を送り、目黒が思わず笑みをこぼす場面も。クールな楽曲の世界観とはひと味違う、自然体なやり取りが印象的な動画となっており、仲の良さが伝わる姿にファンからも大きな反響が寄せられた。

■爆笑＆アイコンタクトにほっこり！仲の良さあふれる舞台裏ショット

Snow Man公式TikTokで公開された『Snow Man Dome Tour 2024 RAYS』の映像では、4th ALBUM『RAYS』に収録された佐久間と目黒のユニット曲「Hot Flow」の動画を公開。コンサートでパフォーマンスする姿はもちろん、私服姿で練習に励む様子や、笑顔でアイコンタクトを交わす自然体な姿も収められている。

終始楽しそうな空気感が漂う映像に、SNSでは「ふたりともはしゃいでてかわいい」「風呂友最高すぎる」「仲の良さが伝わってくる」といった声が寄せられた。