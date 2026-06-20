「モロッコ強すぎる…」「はやっ」開始２分で衝撃弾！ サイバリの“理不尽ショット”にファン騒然「絶対当たりたくない」【W杯】
モロッコ代表は現地６月19日、北中米ワールドカップのグループステージ（C組）第２節でスコットランド代表と対戦。開始わずか２分、FWイスマエル・サイバリが圧巻の一撃で先制点を奪った。
電光石火のゴールだった。右サイドのDFアシュラフ・ハキミが浮き球のスルーパスを送ると、抜け出したサイバリがペナルティエリア右へ進入。絶妙なトラップから迷わず右足を振り抜き、強烈なシュートを逆サイドのネットへ突き刺した。
GKも反応できないほどの鋭い一撃で、モロッコが幸先よく先制。サイバリは２試合連続ゴールとなり、大舞台でその決定力を見せつけた。
この鮮烈な先制弾にSNS上でも反響が続々。「いきなり！」「シュートが上手すぎる」「凄い…」「はやっ、こわぁｗ」「これ入っちゃうのか」「理不尽」「ファーストタッチでゴール！」「モロッコ強いなぁ」「モロッコとは絶対当たりたくないな」「目の覚める一発！」「あのコースにあのスピードで打たれたら無理」など、驚きと称賛の声が相次いだ。
ハキミの高精度パスとサイバリの決定力が見事にかみ合ったモロッコ。開始２分で飛び出した衝撃の一発が、ボストン・スタジアムを大きく沸かせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「シュートが上手すぎる」キックオフ直後の一撃！ サイバリの強烈フィニッシュ
電光石火のゴールだった。右サイドのDFアシュラフ・ハキミが浮き球のスルーパスを送ると、抜け出したサイバリがペナルティエリア右へ進入。絶妙なトラップから迷わず右足を振り抜き、強烈なシュートを逆サイドのネットへ突き刺した。
この鮮烈な先制弾にSNS上でも反響が続々。「いきなり！」「シュートが上手すぎる」「凄い…」「はやっ、こわぁｗ」「これ入っちゃうのか」「理不尽」「ファーストタッチでゴール！」「モロッコ強いなぁ」「モロッコとは絶対当たりたくないな」「目の覚める一発！」「あのコースにあのスピードで打たれたら無理」など、驚きと称賛の声が相次いだ。
ハキミの高精度パスとサイバリの決定力が見事にかみ合ったモロッコ。開始２分で飛び出した衝撃の一発が、ボストン・スタジアムを大きく沸かせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「シュートが上手すぎる」キックオフ直後の一撃！ サイバリの強烈フィニッシュ