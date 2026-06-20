読売テレビ『音道楽LIVE』放送へ 西川貴教＆INIが夢のコラボ ＝LOVE・GAN（岩田剛典）らライブ＆爆笑トーク
読売テレビの音楽番組『音道楽√』が26日深夜24時50分から、関西ローカルで放送100回となる1時間スペシャルを送る。
【番組カット】『音道楽√』で公開！『音道楽LIVE2026〜初夏の宴〜』の裏側
5月に開催され、INI、＝LOVE、GAN(岩田剛典)による熱いライブ＆爆笑トークが繰り広げられた『音道楽LIVE2026〜初夏の宴〜』の模様を届ける。
会場となったGLION ARENA KOBEを埋め尽くす観客の前にトップバッターとして登場したのは、指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE。来年にはデビュー10周年を控え、勢いを増し続ける彼女たちがSNSで大バズリした人気曲を次々と披露。またこの日だけの特別パフォーマンスとして、2006年にリリースされた平成を代表する“関西弁”ソングである倖田來未の『恋のつぼみ』もキュートな振り付けとともに披露し、会場を魅了。続いて大熱狂のステージを繰り広げたのは2025年の年間Billboard JAPANシングル・セールス・チャートで首位に輝き、さらに勢いを加速し続ける11人組グローバルボーイズグループ・INI。人気曲『Party Goes On』ではトークホストである西川貴教もパフォーマンスに参加する夢のコラボも実現。
そしてトリを務めたのは三代目 J SOUL BROTHERSとしてデビューし、昨年から今年にかけてソロアーティストとして7都市を巡るアジアツアーも成功大成功を収め、さらに韓国オーディション番組ではプロデューサーを務めるなど幅広い活躍を見せ続けるGAN（岩田剛典）。最新曲「Who’s Next」ではINIの後藤威尊、西洸人との超絶ダンスパフォーマンスを披露する。
さらに音道楽LIVEならではのトークコーナーや企画コーナーの様子も放送。トークホストのエルフ・荒川からの岩田と＝LOVEへの関西弁レクチャーや、LIVE終了後、SNSを中心に大きな話題となった＝LOVE・大谷映美里からINI・高塚大夢（※高＝はしごだか）への“あざとすぎる”自撮りポーズの伝授、そしてINIと＝LOVEが繰り広げた『即興バズリダンス』など大盛り上がりの様子を届ける。
そして、舞台裏では3組がそれぞれ神戸グルメを賭けたゲームに挑戦。夏祭りをイメージしたセットの前でくじを引き、当たった数字のグルメをゲットできるというご褒美企画かと思いきや、ハズレのくじにはメンバーにまつわる様々な指令が書かれており…（!?）。INI、＝LOVE、GAN（岩田剛典）の3組がメンバーの裏側暴露や恥ずかしいエピソードを披露する様子も放送する。
【番組カット】『音道楽√』で公開！『音道楽LIVE2026〜初夏の宴〜』の裏側
5月に開催され、INI、＝LOVE、GAN(岩田剛典)による熱いライブ＆爆笑トークが繰り広げられた『音道楽LIVE2026〜初夏の宴〜』の模様を届ける。
会場となったGLION ARENA KOBEを埋め尽くす観客の前にトップバッターとして登場したのは、指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE。来年にはデビュー10周年を控え、勢いを増し続ける彼女たちがSNSで大バズリした人気曲を次々と披露。またこの日だけの特別パフォーマンスとして、2006年にリリースされた平成を代表する“関西弁”ソングである倖田來未の『恋のつぼみ』もキュートな振り付けとともに披露し、会場を魅了。続いて大熱狂のステージを繰り広げたのは2025年の年間Billboard JAPANシングル・セールス・チャートで首位に輝き、さらに勢いを加速し続ける11人組グローバルボーイズグループ・INI。人気曲『Party Goes On』ではトークホストである西川貴教もパフォーマンスに参加する夢のコラボも実現。
さらに音道楽LIVEならではのトークコーナーや企画コーナーの様子も放送。トークホストのエルフ・荒川からの岩田と＝LOVEへの関西弁レクチャーや、LIVE終了後、SNSを中心に大きな話題となった＝LOVE・大谷映美里からINI・高塚大夢（※高＝はしごだか）への“あざとすぎる”自撮りポーズの伝授、そしてINIと＝LOVEが繰り広げた『即興バズリダンス』など大盛り上がりの様子を届ける。
そして、舞台裏では3組がそれぞれ神戸グルメを賭けたゲームに挑戦。夏祭りをイメージしたセットの前でくじを引き、当たった数字のグルメをゲットできるというご褒美企画かと思いきや、ハズレのくじにはメンバーにまつわる様々な指令が書かれており…（!?）。INI、＝LOVE、GAN（岩田剛典）の3組がメンバーの裏側暴露や恥ずかしいエピソードを披露する様子も放送する。