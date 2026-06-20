松村北斗主演ドラマ『告白－25年目の秘密－』のメインビジュアル解禁！松村演じる爽太の眼差しが意味するものとは

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松村北斗が主演を務める日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白－25年目の秘密－』のメインビジュアルが解禁された。

■「最高なポスターが出来ました」（鈴木努プロデューサー）

本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村北斗）は、野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか。

このたび公開されたメインビジュアルでは、麻里子を見つめる爽太の姿が印象的に描かれている。

25年間胸に秘めてきた想いと、その胸の内にある複雑な感情をうかがわせる爽太の眼差し。その先で、麻里子は別の方向へ視線を向ける。ふたりの印象的な眼差しが、「純愛か、それとも狂気か――」という本作のテーマを印象づけている。

鈴木努プロデューサーは、「最高なポスターが出来ました。こんなに近くにいるのに目が合わない2人。松村さんの見つめる先には何があるのでしょうか。想像してみてください」と、ビジュアルに込めた思いを語っている。

『告白－25年目の秘密－』第1話は、7月11日21時から放送される。

■番組情報

日本テレビ系『告白－25年目の秘密－』

7月11日スタート

毎週土曜21:00～21:54

出演：松村北斗 岡崎紗絵 塩野瑛久 佐々木希 久保史緒里 山下幸輝／水野美紀／夙川アトム 丘みつ子 田中要次 石黒賢 玉山鉄二

脚本：渡邉真子

監督：堀江貴大 鈴木浩介 片山雄一

■関連リンク

『告白－25年目の秘密－』作品サイト

https://www.ntv.co.jp/kokuhaku/