【池添謙一のＫｅｎ ｔｏ １】しらさぎＳのショウナンアデイブ マイル戦なら重賞でも
先週は土曜８Ｒをデアプリームスで勝ち、今年の北海道“初白星”をマークすることができました。ただ、日曜６Ｒのマテンロウオリジン（２着）など取りこぼしたレースもあります。そういうところを少なくして、ひとつでも多くの勝利を積み重ねたいですね。
そして、今年も函館の馬場コンディションは素晴らしい。土曜開催は大雨でスタートしましたが、水はけも良く芝の根付きもいいので、それほど馬場状態が悪化することもありませんでした。管理されている関係者の方々には頭の下がる思いです。
今週は土曜は函館、日曜は阪神で騎乗します。阪神１１ＲのしらさぎＳはショウナンアデイブとのコンビです。今年になって再度、マイル戦に矛先を向けてから、京都金杯３着、読売マイラーズＣ４着と重賞でも健闘しています。
特に前走はメンバーがそろったなかで、０秒２差。今回は直線に急坂の待ち構える阪神コースがカギになりそうですが、もうひと押しできるよう工夫して乗りたいですね。アンビエントポップは調教で具合の良さを確認できました。前走は２着ですし、折り合いさえスムーズならチャンスです。（ＪＲＡ騎手）
【土曜函館】
１Ｒ テイクマイハート Ｃ
７Ｒ アンビエントポップ Ａ
１１Ｒ ビーコング Ｃ
【日曜阪神】
２Ｒ スリーロンドン Ｃ
５Ｒ マーゴットマシェリ Ｂ
６Ｒ ラルス Ｃ
７Ｒ インピッシュ Ｂ
１０Ｒ ペイシャモノノフ Ｃ
１１Ｒ ショウナンアデイブ Ｂ
（本紙評価）