先週は土曜８Ｒをデアプリームスで勝ち、今年の北海道“初白星”をマークすることができました。ただ、日曜６Ｒのマテンロウオリジン（２着）など取りこぼしたレースもあります。そういうところを少なくして、ひとつでも多くの勝利を積み重ねたいですね。

そして、今年も函館の馬場コンディションは素晴らしい。土曜開催は大雨でスタートしましたが、水はけも良く芝の根付きもいいので、それほど馬場状態が悪化することもありませんでした。管理されている関係者の方々には頭の下がる思いです。

今週は土曜は函館、日曜は阪神で騎乗します。阪神１１ＲのしらさぎＳはショウナンアデイブとのコンビです。今年になって再度、マイル戦に矛先を向けてから、京都金杯３着、読売マイラーズＣ４着と重賞でも健闘しています。

特に前走はメンバーがそろったなかで、０秒２差。今回は直線に急坂の待ち構える阪神コースがカギになりそうですが、もうひと押しできるよう工夫して乗りたいですね。アンビエントポップは調教で具合の良さを確認できました。前走は２着ですし、折り合いさえスムーズならチャンスです。（ＪＲＡ騎手）

【土曜函館】

１Ｒ テイクマイハート Ｃ

７Ｒ アンビエントポップ Ａ

１１Ｒ ビーコング Ｃ

【日曜阪神】

２Ｒ スリーロンドン Ｃ

５Ｒ マーゴットマシェリ Ｂ

６Ｒ ラルス Ｃ

７Ｒ インピッシュ Ｂ

１０Ｒ ペイシャモノノフ Ｃ

１１Ｒ ショウナンアデイブ Ｂ

（本紙評価）