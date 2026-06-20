岸和田競輪の「G1第77回高松宮記念杯競輪」（優勝賞金5590万円）は5日目を迎え、東西の準決勝4個レースが行われる。各レースの2着以内と3着は1人しか決勝に進めない狭き門。西12Rは白虎賞を制した古性優作が再び寺崎浩平と強力タッグ、しっかり突破する。

近畿S班2人が再び強力タッグ。白虎賞で果敢に駆けた寺崎が豪快に攻めれば、古性が絶妙の援護で別線を止め、差し脚を伸ばす。好調な山崎賢に乗る山田庸の浮上も。浅井も侮れない。

＜1＞寺崎浩平 先行しか決めてなかった。全開で行った。末が甘かった。古性さんは信頼できるからこそ、しっかり行って結果もついてくれば。自力。

＜2＞山崎賢人 距離は短かったけど最後まで踏めていた。もう少し手応えが欲しい。自力。

＜3＞石原颯 余裕はなかった。フレームを換えたが自分の中では踏めてない。脚の回転も遅かった。自力。

＜4＞岩津裕介 河端君はほぼ脚を使っていなかったので、僕がついていけば（ラインで）決まると思った。石原君。

＜5＞古性優作 （けん制）一発目のタイミングは完璧だった。番手の人に入られそうだったので、結構タテに踏んだら大きめに吸い込まれた。最後は技術不足です。寺崎君。

＜6＞小川勇介 展開は見えていた。伸びてくれた。九州3番手で。

＜7＞山田庸平 寺崎君のカカリが良くて難しかった。脚は悪くない。山崎君。

＜8＞柏野智典 余裕を持って走れたし、意外と対応できたのは収穫。岩津君。

＜9＞浅井康太 仕掛けるタイミングを見ていたら後方で失敗した。1人で。