水曜日のカンパネラが、8月よりホールワンマンライブ＜SUMMER PARTY 2026＞を大阪・東京にて開催することを発表した。

あわせて、本公演のキービジュアルも公開された。クリエイター・DEPPAが手掛けた本ビジュアルは、サイバーな衣装をまとったモノクロの詩羽を中心に、ダークな色味を使用しつつもポップな世界観を表現。本公演のテーマである「SUMMER PARTY」を印象的に描き出したアートワークとなっている。なお、本日よりチケット一般発売も開始された。

◾️水曜日のカンパネラ・ワンマンライブ＜SUMMER PARTY 2026＞ ［大阪公演］

2026年8月5日（水）サンケイホールブリーゼ

開場 18:00 / 開演 19:00

お問合せ：清水音泉 06-6357-3666 ［東京公演］

2026年8月19日（水）Shibuya LOVEZ

開場 18:00 / 開演 19:00

お問合せ：DISK GARAGE 050-5533-0888 ［チケット］

前売 ：全席指定 6,600円（税込）

※小学生以上は有料。未就学児童は、保護者1名につき1名膝上での鑑賞可。但し座席が必要な方は有料席をご購入ください。 一般発売：6/20（土）10:00〜

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/wed-camp/

イープラス：https://eplus.jp/wed-camp/

ローソン：https://l-tike.com/wed-camp/

◾️「スキピオ」

2026年4月22日（水リリース

配信：https://wed-camp.lnk.to/Scipio