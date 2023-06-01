水曜日のカンパネラ、8月にホールワンマンライブ＜SUMMER PARTY 2026＞大阪・東京で開催決定
水曜日のカンパネラが、8月よりホールワンマンライブ＜SUMMER PARTY 2026＞を大阪・東京にて開催することを発表した。
あわせて、本公演のキービジュアルも公開された。クリエイター・DEPPAが手掛けた本ビジュアルは、サイバーな衣装をまとったモノクロの詩羽を中心に、ダークな色味を使用しつつもポップな世界観を表現。本公演のテーマである「SUMMER PARTY」を印象的に描き出したアートワークとなっている。なお、本日よりチケット一般発売も開始された。
◾️水曜日のカンパネラ・ワンマンライブ＜SUMMER PARTY 2026＞
［大阪公演］
2026年8月5日（水）サンケイホールブリーゼ
開場 18:00 / 開演 19:00
お問合せ：清水音泉 06-6357-3666
［東京公演］
2026年8月19日（水）Shibuya LOVEZ
開場 18:00 / 開演 19:00
お問合せ：DISK GARAGE 050-5533-0888
［チケット］
前売 ：全席指定 6,600円（税込）
※小学生以上は有料。未就学児童は、保護者1名につき1名膝上での鑑賞可。但し座席が必要な方は有料席をご購入ください。
一般発売：6/20（土）10:00〜
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/wed-camp/
イープラス：https://eplus.jp/wed-camp/
ローソン：https://l-tike.com/wed-camp/
◾️「スキピオ」
2026年4月22日（水リリース
配信：https://wed-camp.lnk.to/Scipio
関連リンク
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