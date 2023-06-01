【雷電将軍 一心浄土Ver.】 2027年9月 発売予定 価格：45,650円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

APEX TOYSより、2027年9月に発売予定の1/7スケールフィギュア「雷電将軍 一心浄土Ver.」。こちらは、miHoYoのオープンワールドRPG「原神」に登場する、稲妻の統治者「雷電将軍」を立体化したものだ。

今回は、雷電将軍を象徴する「一心浄土」の世界観を、公式イラストをモチーフにそのまま立体化したかのような迫力あふれる仕上がりだ。様々なエフェクトが配置された、フィギュアならではの圧倒的なボリューム感も魅力となっている。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約357mmだ

なんといっても目を引くのは、その美しくも威厳に満ちた雷電将軍の表情だ。やや伏し目がちな視線や、引き結んだ口元など、静かな迫力が見事に表現されている。色白の素肌にシュッと閉じた口元や、目の下の涙ボクロなどの特徴もしっかりと再現されている。

紫を基調とした長い髪は毛束ごとに細かく造形されており、流れるようなシルエットも美しい。前髪部分は細かく塗り分けられているほか、髪飾りなどの細かなディテールも丁寧に作り込まれている。どの角度から眺めても破綻のない完成度を誇っている。

アート作品のような仕上がりだ

顔の周辺だけでも情報量が多い

凛とした美しさだ

胸元から刀を抜き放つ姿に加えて、背後には巨大な紋章が浮かび上がっているところなど、ゲーム内の印象的なシーンを思わせる演出が施されている点も見どころのひとつだ。クリアパーツがふんだんに使われており、そちらも作品の質感を高めている。

クリアパーツがあらゆるところに使われている

躍動感のある姿だ

ディテール感が素晴らしく、見ていて飽きない

雷電将軍が身につけている衣装は、和風テイストを取り入れたデザインになっている。袖の部分は大きく広がり、舞い上がるような造形だ。台座部分は砕けた岩場をイメージしたベースになっており、周囲には雷エフェクトが張り巡らされている。

衣装は着物のようなデザインになっている

脚部のタイツはマットな質感だ

台座もジオラマ風になっている

こちらの「雷電将軍 一心浄土Ver.」は、6月29日まであみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示されているデコマスだ。すでに予約も開始されているが、まずは自分の目で実物を確かめておきたいという人は、この機会にお店に遊びに行ってみよう。

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