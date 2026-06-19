俳優の芳根京子さん（29）が、今年の24時間テレビのチャリティーパートナーに就任し、意気込みを語りました。

芳根さんは、「私だからできることっていうものを探して、見つけていきたいなって思ってます」と意気込みを語りました。

24時間テレビ、今年のテーマは『わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜』。今回、芳根さんは小児がんと闘う小学3年生の女の子と一緒に、アートパフォーマンスに挑戦します。

アートパフォーマンスについて芳根さんは、「すごく緊張するんですけど、一緒に力を合わせて頑張りたいなと思っています」と話しました。

また毎年、24時間テレビを見ているという芳根さん。オファーが来たときの心境を聞かれると、「私自身、中学生の頃にギラン・バレー症候群という病気になったことがあるので、少しでも力になれることがあるのかななんて。力になりたいなっていう気持ちで、お受けさせていただきました。私が参加させてもらうことで、前向きな気持ちになってくれる方が1人でも多くいたら、すごくうれしいことだなと思ってます」と明かしました。

『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』は、8月29日、30日に放送される予定です。

（6月19日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）