シンガーソングライターの折坂悠太が10月、バンド編成での東阪ワンマンライブ＜折坂悠太ばんど 独演 せぞん＞を開催することが決定した。

これは本日6月19日、神奈川県立音楽堂にて開催された弾き語りツアー＜折坂悠太 独奏遊行 らいど 2026 そら豆編＞千秋楽公演にて明らかとなったもの。＜折坂悠太ばんど 独演 せぞん＞は、10月25日の東京・SGCホール、10月31日の大阪・サンケイホールブリーゼにて開催されるバンド編成のワンマン公演となる。

公演タイトル＜せぞん＞には、一刻一刻と価値観が激動し、変化し続ける現代という季節を音楽として刻み込みたいという想いが込められた。折坂悠太と長年活動を共にしてきたバンドメンバーが集結し、時代の流れを静かに見つめながらも、揺れ動く“今”を鮮明に焼き付けるような特別なライブになるとのことだ。

また、本公演のビジュアル制作には、折坂のクリエイティブを長年支えてきたカメラマンの塩田正幸と、デザイナーの鈴木聖が参加。公演の世界観を視覚的に表現している。チケットのオフィシャル先行予約受付は本日6月19日より。以下に折坂悠太のコメントをお届けしたい。

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音楽が始まる。最初の曲から順に、歌い終えて行く。

遠くで雷が光る。岸辺で爆発が起こる。それでも

降り損ねた観覧車と思って、今しばらく、息をしてみる。

「すう」と「はく」の間にある何か。保つ力と、壊す力の均衡。

その形はまあるく、ふるえている。

舞い上がれシャボン。息吹きこむせぞん。

ときめいていたんだ！あの日もあの時も。そして、これからも。

いくつもの季節を共に過ごした仲間たちと、今を記念するライブにしたい。

──折坂悠太

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■＜折坂悠太ばんど 独演 せぞん＞

10月25日(日) 東京・SGC HALL ARIAKE

open17:00 | start18:00

10月31日(土) 大阪・サンケイホールブリーゼ

open17:00 | start18:00

▼チケット ※全席指定

前売：\8,500

Under22：\6,500

【オフィシャル先行】

受付期間：6月19日(金)21:00〜6月28日(日)23:59

https://w.pia.jp/t/orisakayuta/

【一般発売】

発売開始：7月11日(土) 10:00〜

・ぴあ：https://w.pia.jp/t/orisakayuta/

・ローソンチケット：https://l-tike.com/orisakayuta/

・イープラス：https://eplus.jp/orisakayuta/

企画／制作：AMUSE / SMASH

（問）SMASH 03-3444-6751

■ツアー＜折坂悠太 独奏遊行 らいど 2026「そら豆編」＞東京・追加公演

6月27日(土) 東京・代官山 晴れたら空に豆まいて

open18:00 / start19:00

ゲスト出演：とりを (ハラナツコ＋宮坂洋生)

▼チケット

前売り 5,500円(自由席)

一般発売：5月30日(土)12:00

・枚数制限：お一人様2枚まで

・入場時別途1ドリンクオーダーが必要

・小学生以上チケット必要、未就学児入場不可

詳細：https://eplus.jp/sf/detail/4542460001-P0030001

主催：晴れたら空に豆まいて

（問）晴れたら空に豆まいて 03-5456-8880