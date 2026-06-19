【義母を捨てる】孫たちで費用を捻出？ムリムリムリ〜「待った」をかける義姉＜第7話＞#4コマ母道場
世は超高齢化社会。義実家には、義両親だけでなく義祖父母もまだまだご存命……というケースもめずらしくないのかもしれません。そして義祖父母世代の年齢を考えると、介護が必要な場面も多いのではないでしょうか。もしあなたが「義祖父母の介護はもちろん義両親がやってくれるよね」と思っていたときに、介護拒否をされて孫である夫や自分に役割が回ってきたら……簡単に受け入れられますか？
第7話 勇気を振り絞って
【編集部コメント】
お義姉さんは優しく従順な人で、いつも穏やかな笑みを浮かべています。自分の気持ちを押し通したり、誰かの意見に対して声高に異論を唱える姿はこれまで見たことがなかったそうです。チヨコさんの介護の手伝いもいやな顔ひとつせずやっていたのでわからなかったようですが、本当はお義姉さんなりにかなりの不満が募っていたのですね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
【編集部コメント】
お義姉さんは優しく従順な人で、いつも穏やかな笑みを浮かべています。自分の気持ちを押し通したり、誰かの意見に対して声高に異論を唱える姿はこれまで見たことがなかったそうです。チヨコさんの介護の手伝いもいやな顔ひとつせずやっていたのでわからなかったようですが、本当はお義姉さんなりにかなりの不満が募っていたのですね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙