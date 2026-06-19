19日(金)日中は晴れ間が出てムシ暑くなりました。一方、週末は大雨になるところがありそうです。



◆土日の予想天気図

20日(土)は梅雨前線上に低気圧が発生し、21日(日)にかけて県内に接近してくるでしょう。低気圧や前線に流れ込む暖かく湿った空気の影響で、土日は雨の降り方が強まるところがありそうです。



◆20日(土)の天気の移り変わり

朝6時は広く日差しが届きますが、山沿いは雲が多く一部で雨が降るところがありそうです。時間を進め、午前中は晴れ間もありますが、午後は雲が広がり上越方面では昼過ぎから雨が降り出すでしょう。そして、夕方以降は雨の範囲が各地に広がり、夜は雨脚が強まるところがありそうです。



そして、この雨は21日(日)にかけて続きそうです。



◆降水量の分布予想

21日(日)は、下越や佐渡でとくに雨量が多くなる見通しです。

24時間で100mm以上の雨が降り、大雨となるところもありそうです。ただ、新潟地方気象台は21日(日)県内全域で【警報級の大雨】になる可能性があるとしています。



そして、新潟県が含まれる北陸地方はこの土日に梅雨入りする可能性がありますし、梅雨入り早々の大雨に注意・警戒をしてください。



◆土日の予想最高気温

20日(土)は、長岡市と上越市では30℃を超えて真夏日の予想です。そのほかも今日より気温の上がるところが多く、7月中旬～下旬並みの暑さになるでしょう。



一方、21日(日)は雨の影響もあり少し気温が下がり26℃前後のところが多くなりそうです。



暑さに関しては、とくに20日(土)は十分な熱中症対策が必要です。