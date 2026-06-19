JUJU、水野良樹書き下ろしの新曲「夏蝉」が比嘉愛未主演ドラマの主題歌に決定！本編映像が初公開

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JUJUのニューシングル「夏蝉」（読み：なつせみ）が、7月クールの日本テレビ系水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』主題歌に決定した。

■JUJUと水野は、楽曲でタッグを組むのは今回が初

『ファーストクライ 母子救命救急班』は、日本屈指のセレブ病院で秘密裏に結成された母子救命救急班が、“あらたな命”を守り抜くために奮闘するメディカルエンターテインメントドラマ。比嘉愛未が主演を務め、松島聡、前田敦子、岡部たかし、真矢ミキら、豪華俳優陣が揃った。

どこか和の情緒を感じさせる旋律と、現代的で美しくエモーショナルなサウンドが重なったミドルバラード「夏蝉」は、水野良樹（いきものがかり、HIROBA）が書き下ろし、編曲をKOHDが担当。愛することの喜びと痛みを、夏の光の中に滲む切なさと確かな温もりとして、JUJUの歌声が胸に残していく一曲が完成した。JUJUと水野はこれまでメディアやライブなどで幾度となく共演してきたが、楽曲でタッグを組むことは今回が初となる。

「夏蝉」は、ドラマ初回放送の7月8日に先行配信、9月2日にCDがリリース。Apple Music/Spotifyでの事前配信予約（Pre-add/Pre-save）もスタートしており、予約特典として「夏蝉」オリジナルスマホ待受画像がプレゼントされる。

CDには、「夏蝉」、いきものがかり「SAKURA」カバーを含む全3曲が収録予定。また、完全生産限定盤は、豪華紙トレイジャケット（24.5センチ×24.5センチ）＆スペシャルパッケージ仕様で、2018年10月10日（ジュジュの日）に日本武道館で行われた『-15th ANNIVERSARY- JUJU TOUR 2018「I」 at 日本武道館』のライブ映像が収録。完全生産限定盤は、7月12日23時59分までの期間限定申し込みとなっている。

日テレドラマ公式YouTubeチャンネルでは、主題歌「夏蝉」も聴ける初公開ドラマ映像を観ることができる。ぜひチェックしよう。

6月20日からは、全40公演の全国ホールツアー『JUJU HALL TOUR 2026 純喫茶JUJU「時間旅行」 演出：松任谷正隆』もスタートするJUJU。全国ホールツアー、そしてドラマ主題歌リリースと、2026年夏のJUJUから目が離せない。

■JUJU、比嘉愛未、水野良樹、ドラマプロデューサー森有紗 コメント

◎JUJU

大人になればなるほど命の儚さを感じずにはいられなくなるし、それと同時に命の尊さを思い知らされるなぁと思ってはため息をついていた時に、この主題歌のお話をいただきました。いきものがかりの水野くんに『ファーストクライ』のこと、私が常々思い憂いていることを伝えたらどんな世界に連れて行ってくれるだろうか…と曲をお願いしたのですが、出来上がった「夏蝉」には、愛する時、愛される時、そのどちら側にも必ずあるやるせなさや切なさやもどかしさ、愛にまつわるすべての想いがちりばめられていました。歌という形で『ファーストクライ』に携わることができて本当に嬉しいです。そして心を込めて歌わせていただいた「夏蝉」が、ご覧になるみなさんそれぞれの、たくさんの想いに寄り添うことができますよう心から願っております。

◎比嘉愛未

命の最前線を舞台にしている作品の主題歌が、どのような曲になるのか楽しみにしていました。曲を聞いて、JUJUさんの歌声の優しさと共に、赤ちゃんの産声が聞こえる、その一番大事な瞬間の映像が浮かび上がり、とても感動しました。

水野良樹さんが書かれた歌詞とJUJUさんの世界が融合していて、メロディも口ずさみやすく、子どもの頃を思い出すような懐かしさと切なさを感じました。

「命はずっと続くわけではない。だから大切なんだ、命を守らなければ」という決意がしっかりと描かれていて、作品のテーマと曲がぴったり合致していて、「『ファーストクライ』は素晴らしい作品になるな」という確信と共に、私も背中を押してもらえました。

ドラマ本編のどのタイミングでこの曲がかかるのかも楽しみです。

◎水野良樹（いきものがかり、HIROBA）

「いつか自分が書いたメロディをJUJUさんの歌声で奏でてもらえる日が来たらな」。そんなふうに思っていたことをこのタイミングで伝えても、JUJUさんには「嘘でしょー」と笑われて絶対に信じてもらえないと思うんですが、本当に思ってました。ステージで一緒に歌わせてもらう機会はたくさんあったのに、魅力香り立つJUJUというシンガーを前にして「曲を書かせてもらいたい」と伝えることは、ほぼ愛の告白をするようなものだったのです。

さざめく夏の蝉の声が残す余韻には、必ず哀しみが残ります。目には見えないし、もしかしたら聴くことも叶わない、命の残り香のようなその哀しみを、でもJUJUというひとの歌声は感じさせてくれるのだと思います。作品をご一緒できて光栄でした。ぜひ多くの方に聴いていただけますように。

◎ドラマプロデューサー森有紗（日本テレビ）

JUJUさんの艶やかな美声と、水野良樹さんが紡ぐノスタルジックなメロディが重なり合った「夏蝉」。初めて聴いた瞬間、母親の胎内で赤ちゃんが優しく包み込まれているような情景が脳裏に浮かび、思わず涙が溢れそうになりました。

本作は母子の命を守るチームの奮闘を描くと共に、主人公・光井の“出生の秘密”も物語の大きな鍵となります。いつも飄々と明るい光井が密かに抱える心の痛みにも、この楽曲はそっと優しく寄り添ってくれています。

綺麗事だけでは割り切れない世の中ですが、それでも、命の誕生は等しく尊い奇跡です。そんな奇跡のような瞬間に寄り添う愛に溢れた楽曲を、ぜひドラマと共にお楽しみに！

■リリース情報

2026.07.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「夏蝉」

2026.09.02 ON SALE

SINGLE「夏蝉」

■番組情報

日本テレビ系 新水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』

07/08（水）スタート

毎週水曜 22:00～

出演：比嘉愛未 松島聡 徳永えり 濱正悟 川西賢志郎 優希美青 遠山俊也・前田敦子・山村紅葉 岡部たかし 真矢ミキ 他

脚本：浜田秀哉

演出：大谷太郎 上田迅（ザ・ワークス）

主題歌：JUJU「夏蝉」（ソニー・ミュージックレーベルズ）

■関連リンク

ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/firstcry/

JUJU OFFICIAL SITE

https://www.jujunyc.net/