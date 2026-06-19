日清食品は、「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き」28万7376食に合成樹脂片が混入している恐れがあるとして、自主回収すると発表しました。

日清食品によりますと、2026年3月10日に協力工場である「東日本明星」の埼玉工場で、商品に粉末ソースを投入する設備に不具合が生じ、その間に製造した商品に合成樹脂片が混入した恐れがあるということです。

設備は同日中に修理されました。対象は賞味期限が「2026年9月10日」の商品です。

日清食品は該当商品を食べずに、受付センターまで連絡するよう呼びかけています。担当者が回収に訪れ、後日、商品代金相当のプリペイドカードを送付するということです。

◆対象商品

東日本明星株式会社 埼玉工場 (製造所固有記号:R) で製造した

「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き」のうち、

賞味期限が2026年9月10日の商品 (JANコード:4902105255797)

※賞味期限は容器の側面に記載

◆対象商品の出荷数量

287,376食

◆対象商品の出荷エリア

全国

◆問い合わせ窓口

日清食品株式会社「日清ソース焼そばカップ受付センター」

[ウェブ] https://uketsuke-form.jp/modules/uketsuke_ynmxqjf2k/ (24時間受付)

[電 話] フリーダイヤル:0120-465-686 (受付時間 9:00～17:00、土、日、祝日を除く)

※2026年6月20日(土)、21日(日)は受付あり