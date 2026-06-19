2km程の通りに6軒ズラリ…岐阜県養老町の『焼肉街道』飛騨牛一頭買いの人気店に“お値打ちシャトーブリアン”
岐阜県養老町にある“焼肉街道”。わずか2キロほどの通りに焼肉店が軒を連ねる肉の激戦区です。飛騨牛を1頭買いする人気店で、希少部位シャトーブリアンをお値打ち価格で味わいました。
■行列ができる人気焼肉店
おいしい肉を求めて、岐阜県養老町の“焼肉街道”へ。県道56号沿いには、飛騨牛などを扱う食肉卸業者が集まり、わずか2キロほどの間に6軒もの焼肉店が軒を連ねています。
中でも人気なのが、飛騨牛を一頭買いしている精肉店「肉の藤太」。希少部位から切り落としまで、お値打ちに購入できると好評です。
今回は、その直営の「やきにく藤太」を訪ねました。この店は開店1時間以上前から行列ができる超人気店です。
■最高級部位「シャトーブリアン」
いただくのは、牛ヒレ肉の最高級部位「シャトーブリアン」。一頭から数キロしか取れない貴重な部位です。
担当者：
「飛騨牛のヒレは100グラム3300円です。名古屋ではこの2倍から3倍ほどすると聞いていますので、直営店ならではの価格だと思います」
リポート：
「噛むほどにうま味があふれてきます。脂にコクがあります」
客の多くが注文する「馬刺し」（1188円）も、人気メニューのひとつです。
1頭買いした国産馬を冷凍せずに提供しているため、臭みがなく、馬肉本来の上品な甘みを楽しむことができます。
2026年5月20日放送