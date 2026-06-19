岐阜県養老町にある“焼肉街道”。わずか2キロほどの通りに焼肉店が軒を連ねる肉の激戦区です。飛騨牛を1頭買いする人気店で、希少部位シャトーブリアンをお値打ち価格で味わいました。

■行列ができる人気焼肉店





おいしい肉を求めて、岐阜県養老町の“焼肉街道”へ。県道56号沿いには、飛騨牛などを扱う食肉卸業者が集まり、わずか2キロほどの間に6軒もの焼肉店が軒を連ねています。

中でも人気なのが、飛騨牛を一頭買いしている精肉店「肉の藤太」。希少部位から切り落としまで、お値打ちに購入できると好評です。

今回は、その直営の「やきにく藤太」を訪ねました。この店は開店1時間以上前から行列ができる超人気店です。

■最高級部位「シャトーブリアン」





いただくのは、牛ヒレ肉の最高級部位「シャトーブリアン」。一頭から数キロしか取れない貴重な部位です。



担当者：

「飛騨牛のヒレは100グラム3300円です。名古屋ではこの2倍から3倍ほどすると聞いていますので、直営店ならではの価格だと思います」

リポート：

「噛むほどにうま味があふれてきます。脂にコクがあります」



客の多くが注文する「馬刺し」（1188円）も、人気メニューのひとつです。

1頭買いした国産馬を冷凍せずに提供しているため、臭みがなく、馬肉本来の上品な甘みを楽しむことができます。



2026年5月20日放送