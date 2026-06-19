ドル円１６１．３０近辺、ユーロドル１．１４４５近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は161.30円近辺、ユーロドルは1.1445ドル近辺で推移している。本日のドル円は160.99円から161.46円までのレンジ。東京午前に介入警戒感などから下押しされたが、その後は買い戻されている。現在は前日NY終値（161.38円）をやや下回る水準で揉み合う形となっている。



ユーロドルは1.1418ドルから1.1468ドルまでのレンジで推移。東京午前に高値をつけた後はドル買いに押され、東京午後に安値を記録した。ロンドン入り後は下げ渋り、1.1440ドル台まで買い戻されているものの、前日NY終値の1.1458ドルレベルには届いていない。



いずれも前日からのドル高圏を維持しての取引となっている。NY原油先物は一時78ドル付近まで反発。イスラエルによるレバノンに対する攻撃が継続しており、イラン側の態度が硬化する懸念が広がっていることも、有事のドル買いを支える要因となっている。



USD/JPY 161.30 EUR/USD 1.1446

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