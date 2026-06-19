シンカ<149A.T>がこの日の取引終了後に、フィックスターズ<3687.T>と資本提携契約を締結すると発表した。



両社はシンカの主力製品であるクラウド型コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」におけるＡＩ機能の強化及び高度化を目的に今年３月に業務提携したが、今回の資本提携は両社の更なる連携を深めるのが狙い。シンカはＦスターズ１００％子会社のＦｉｘｓｔａｒｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔを割当先とする１４万株の新株を７月６日を払込期日として発行する予定で、調達資金９７９０万円は「カイクラ」における生成ＡＩ関連機能の開発及び機能向上のための費用に充てる方針だ。なお、今回の第三者割当増資によりＦｉｘｓｔａｒｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔのシンカ株式の保有割合は４．１２％となる。



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出所：MINKABU PRESS