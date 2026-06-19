W杯をリアルタイムで視聴し翌日の仕事に影響したことを苦笑いで明かした亀梨和也 （C）ORICON NewS inc.

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　俳優の亀梨和也が19日、都内で行われた「GiGO×亀梨和也 コラボキャンペーン発表会」に登壇。現在行われている『FIFAワールドカップ2026』をリアルタイムで視聴したことを明かした。

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　同キャンペーンのテーマは「挑戦」。亀梨自身、さまざまなことに挑戦しており、その一つがスポーツキャスター。サッカーW杯の話題になると、「初戦も見させてもらいました。Going!の生放送後だったんですけど、寝ずに、朝見させてもらって。大興奮して、翌日仕事に行きました」と語り、「（翌日の仕事は）後輩の絡みだったんですけど、寝不足で記憶力がちょっと。という言い訳をここでさせといてください」と苦笑いしながら明かした。

　そして、「今年はスポーツ盛りだくさんの1年なので、そこはしっかり自分自身も楽しませていただきたいと思います」と満面の笑みを浮かべた。

　同キャンペーンでは、亀梨が監修し、亀梨のキービジュアルを用いたデザインの限定景品が7月中旬以降より、GiGOグループの店舗に登場する。これに伴い、キャンペーン特設HP、コラボCM、オリジナルのショートドラマを順次公開していく。