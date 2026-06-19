【W杯2026】亀梨和也、サッカー試合リアルタイム視聴で大興奮「寝ずに見させてもらって」 翌日の仕事に影響し苦笑い
俳優の亀梨和也が19日、都内で行われた「GiGO×亀梨和也 コラボキャンペーン発表会」に登壇。現在行われている『FIFAワールドカップ2026』をリアルタイムで視聴したことを明かした。
【写真】かっこいい！青シャツ＆スーツでほほえむ亀梨和也
同キャンペーンのテーマは「挑戦」。亀梨自身、さまざまなことに挑戦しており、その一つがスポーツキャスター。サッカーW杯の話題になると、「初戦も見させてもらいました。Going!の生放送後だったんですけど、寝ずに、朝見させてもらって。大興奮して、翌日仕事に行きました」と語り、「（翌日の仕事は）後輩の絡みだったんですけど、寝不足で記憶力がちょっと。という言い訳をここでさせといてください」と苦笑いしながら明かした。
そして、「今年はスポーツ盛りだくさんの1年なので、そこはしっかり自分自身も楽しませていただきたいと思います」と満面の笑みを浮かべた。
同キャンペーンでは、亀梨が監修し、亀梨のキービジュアルを用いたデザインの限定景品が7月中旬以降より、GiGOグループの店舗に登場する。これに伴い、キャンペーン特設HP、コラボCM、オリジナルのショートドラマを順次公開していく。
【写真】かっこいい！青シャツ＆スーツでほほえむ亀梨和也
同キャンペーンのテーマは「挑戦」。亀梨自身、さまざまなことに挑戦しており、その一つがスポーツキャスター。サッカーW杯の話題になると、「初戦も見させてもらいました。Going!の生放送後だったんですけど、寝ずに、朝見させてもらって。大興奮して、翌日仕事に行きました」と語り、「（翌日の仕事は）後輩の絡みだったんですけど、寝不足で記憶力がちょっと。という言い訳をここでさせといてください」と苦笑いしながら明かした。
そして、「今年はスポーツ盛りだくさんの1年なので、そこはしっかり自分自身も楽しませていただきたいと思います」と満面の笑みを浮かべた。
同キャンペーンでは、亀梨が監修し、亀梨のキービジュアルを用いたデザインの限定景品が7月中旬以降より、GiGOグループの店舗に登場する。これに伴い、キャンペーン特設HP、コラボCM、オリジナルのショートドラマを順次公開していく。