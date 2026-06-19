【ライブレポート】YOSHIKI『Global Citizen LIVE: Tokyo』でHYDE、MIYAVIらと共演！感動的なフィナーレに

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YOSHIKIが、6月18日に東京国際フォーラムにて開催された音楽イベント『Global Citizen LIVE: Tokyo』にヘッドライナーとして出演した。

■本番当日に完成したばかりのMIYAVIとの新曲「DEAD-END DRIVE」を世界初披露

『Global Citizen LIVE: Tokyo』は、極度の貧困の撲滅を目指す世界最大規模のムーブメント『Global Citizen』による音楽イベント。日本での開催は今回が初となり、YOSHIKIの他、&TEAM、AI、千葉雄喜が出演。MCはクリス・ペプラーが務めた。

2008年の設立以来、『Global Citizen』は世界各地で音楽イベントを開催し、そのステージにはビヨンセ、コールドプレイ、BTS、BLACKPINK、リアーナ、エド・シーラン、マライア・キャリー、Stray Kids、ビリー・アイリッシュ、レッド・ホット・チリ・ペッパーズら、数多くの世界的アーティストが出演。世界のトップアーティストたちが名を連ねてきたそのステージに、YOSHIKIは今回ヘッドライナーとして登場。

YOSHIKIのステージは、冒頭のドラムソロから会場の空気を一変させた。クラシカルな旋律の美しさと、ロックドラムの激しい衝動が交錯する、YOSHIKIならではのドラムソロが鳴り響いた瞬間、客席からは大歓声が湧き起こり、東京国際フォーラムは一気に熱気に包まれる。

鋭いギターサウンドが会場に鳴り響き、ステージに視線が集まる。そこに登場したのはMIYAVI。客席からは大きな歓声が湧き起こり、YOSHIKIのピアノとMIYAVIのギターで名曲「FOREVER LOVE」が共鳴。会場の熱気はさらに高まった。

そこで披露されたのは、MIYAVIとの共作による世界初披露の新曲「DEAD-END DRIVE」。同楽曲は本番当日に完成したばかりの新曲であり、YOSHIKIの激しいドラミングとMIYAVIのギタープレイがぶつかり合うステージは、予測不能な緊張感に満ち、観客を一瞬で引き込んだ。

さらに「Red Swan」では、盟友・HYDEが登場。MIYAVIも引き続きギターで参加し、客席からは大きな歓声が湧き起こった。YOSHIKIのピアノ、HYDEの歌声、MIYAVIのギターが重なり合い、この日ならではの共演が実現。ロックとクラシカルな世界観が交錯する壮大なステージで、会場を大きく沸かせた。

続いて、Beverlyをゲストに迎え、「Golden」を披露。Netflix『KPop Demon Hunters』の劇中歌として知られ、2025年に世界的ヒットを記録した同楽曲を、YOSHIKIが会場のファンからのリクエストに応え、即興で演奏。美しいピアノの旋律とBeverlyの伸びやかな歌声によって、力強くも繊細な時間を生み出した。

ステージ中盤、YOSHIKIのピアノとバイオリンの旋律が重なり、「紅」の世界が会場全体へと広がっていく。赤い照明に包まれた客席は、まさに“紅”に染まっていった。そのなかで清春がステージに姿を現すと、客席からは大きなどよめきと歓声が湧き起こり、会場の熱気はさらに高まった。その勢いのまま「Rusty Nail」へと突入し、清春、Kei、瑠伊、YUIらを迎えた豪華なステージングによって、会場のボルテージは最高潮に達した。

■DJプレイで新境地を見せるYOSHIKI

また、この日のステージでもひときわ大きな注目を集めたのが、YOSHIKIによるDJプレイ。クラシックとEDMを融合させた「ART OF LIFE」のパフォーマンスでは、YOSHIKIがDJというあらたな表現にも挑み、これまでのキャリアの中でも新境地と言えるステージを見せた。

ドラム、ピアノ、そしてDJ。YOSHIKIはこの日、3つの表現を自在に操る圧巻のパフォーマンスを披露。単なるロックアーティスト、クラシックアーティストという枠に収まらず、アメリカを拠点に30年以上、世界の第一線で戦い続けてきたアーティストとしての現在地を強く印象づけた。

フィナーレを飾った「ENDLESS RAIN」では、YOSHIKIのピアノが響きわたるなか、観客がスマートフォンのライトを掲げ、会場が光の海に包まれた。大歓声と鳴り止まない拍手のもと、ステージと客席が一体となり、日本初開催となった『Global Citizen LIVE: Tokyo』を締め括る感動的なフィナーレとなった。

豪華ゲストとの共演、世界初披露の新曲、そしてドラム・ピアノ・DJを駆使した唯一無二のパフォーマンス。YOSHIKIはそのすべてを通じて、音楽が持つ力と『Global Citizen』のメッセージを体現し、ヘッドライナーとして圧倒的な存在感を示した。

YOSHIKIは今後、7月10日にフランス・パリで開催される『Japan Expo』25周年を記念するスペシャルゲストとして出演。

そして7月16日・17日には、ロサンゼルスの名門Walt Disney Concert Hallにて『YOSHIKI CLASSICAL 2026』を開催。同公演は、YOSHIKIにとって本格再始動ワールドツアー第2章となる重要なステージ。世界屈指の音響を誇るWalt Disney Concert Hallを舞台に、16日は「Scarlet Night」、17日は「Violet Night」として、それぞれ異なるプログラムを披露する予定だ。クラシックの美しさとロックのダイナミズム、そしてYOSHIKIならではの現代的な表現が融合する特別な2夜となる。

さらに8月には、グランドハイアット東京にて『「EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN」100th ANNIVERSARY』を開催予定。100回記念公演として発表された本公演は、当初の全5公演が一般発売前に完売するなど大きな反響を呼び、追加2公演を含む全7公演へと拡大している。

■『Global Citizen LIVE: Tokyo』YOSHIKI セットリスト

1.DRUM SOLO

2.FOREVER LOVE（MIYAVI）

3.DEAD-END DRIVE（MIYAVI）

4.RED SWAN（HYDE / MIYAVI）

5.GOLDEN（Beverly）

6.KURENAI（清春）

7.RUSTY NAIL（清春 / Kei / 瑠伊 / YUI）

8.ART OF LIFE

9.ENDLESS RAIN

■ライブ情報

『YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES WALT DISNEY CONCERT HALL “SCARLET NIGHT ＆ VIOLET NIGHT”』

07/16（木）・17（金）アメリカ・ウォルト・ディズニー・コンサートホール

※現地時間

『「EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN」100th ANNIVERSARY』

08/27（木）・28（金）東京・グランド ハイアット 東京 ボールルーム

※追加公演

■関連リンク

YOSHIKI OFFICIAL SITE

https://jp.yoshiki.net/