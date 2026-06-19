18歳の長澤愛羅が日本女子アマ制覇 廣吉優梨菜、岩永杏奈ら“ナショチ”でトップ3独占
＜日本女子アマチュア選手権 Presented by カープレミア 最終日◇19日◇北海道ブルックスカントリークラブ（北海道）◇6578ヤード・パー72＞女子アマチュアゴルファー日本一決定戦の最終ラウンドが終了した。
【写真】女子ゴルフ界のスター候補たち 日の丸カラーが板についています
トップタイで出た長澤愛羅（日本ウェルネススポーツ大1年）が7バーディ・1ボギーの「66」をマーク。トータル12アンダーまで伸ばし、2024年「日本ジュニア（15歳?17歳の部）」に続く日本タイトルを獲得した。トータル10アンダー・2位に廣吉優梨菜。トータル9アンダー・3位には岩永杏奈が入り、トップ3を日本ゴルフ協会（JGA）のナショナルチーム（ナショチ）が独占した。同じくナショチの飛ばし屋・後藤あいはトータル4オーバー・21位タイ。女子プロの神谷そらを姉に持つ神谷もも、ひな姉妹はそれぞれトータル1アンダー・6位タイ、トータル5オーバー・23位タイで4日間を終えた。長澤は今大会の優勝により、10月の「日本女子オープン」（兵庫/宝塚ゴルフ倶楽部 旧コース）出場権を獲得した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本女子アマ 最終結果
長澤愛羅 プロフィール＆戦績
“連続イーグル娘”長澤愛羅に思わぬ災難「バッグが…」
長澤愛羅がツアー史上4人目＆アマチュア初の2連続イーグル達成「目が飛び出ました！」
＜随時更新＞国内女子ツアー リーダーボード
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