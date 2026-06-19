上白石萌音（152cm）と本木雅弘の長男・UTAの“ものすごい身長差”2ショットに反響！「萌音ちゃん背伸びしてる？」「UTAくんこんなに背高いんだ」

【写真】上白石萌音とUTAの2ショット／UTAが公開した家族ショットも話題／スタイル抜群のUTA

モデルのUTAが、6月20日放送の『世界くらべてみたら』（TBS系）にゲスト出演。公式SNSで公開された、MCの上白石萌音との2ショットが注目を集めている。

■UTAが『世界くらべてみたら』に初登場

公開された写真でUTAは、黒のジャケットに美しいシルエットのパンツを合わせたシックな装いで登場。身長189cmの抜群のスタイルが際立っている。

隣では、白のトップスに黒のロングスカートを合わせた上白石が笑顔を見せており、思わず目を引くふたりの身長差も印象的だ。

■父・本木雅弘にまつわるトークも

投稿によると、UTAは父・んがフランス・カンヌで“わらしべ長者”企画に挑戦した姿を見て、息子ならではの驚きを語ったほか、スタジオでは家族にまつわるエピソードも披露したという。

SNSでは「萌音ちゃん背伸びしてる？」「UTAくんこんなに背高いんだ」「スタイル抜群」「萌音ちゃんちっちゃくてかわいい」といった声が寄せられている。