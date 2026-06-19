「え?カッコいい」「デザイン良し」「実物見たい」…群馬、“鶴の翼”が表現された新ユニフォームを発表!!
ザスパ群馬は19日、26-27シーズンに着用する新ユニフォームを発表した。
クラブはユニフォームコンセプトを「地底の鼓動、再起の翼」と説明し、「源泉の力:止まることなく湧き出る熱い源泉は、選手たちの絶え間ない闘志」「挑戦と飛躍:2025年の経験を蓄え、今シーズン、私たちは再び高い空を目指す」「共鳴:このユニフォームを纏うことは、群馬の熱量そのものを背負うこと」と続けている。
「ユニフォーム全面に温泉の水面と湯気を色ムラで表現し、その圧倒的な水並と地底から突き上げる熱量を、噴き上がるようにスプラッターグラフィックで表現。昨シーズン、一度は羽を休め地上に舞い降りた「鶴」が、今シーズン、さらなる高みを目指して再びその先の挑戦へと羽ばたきます。地底から噴き出す圧倒的なエネルギーを表現したユニフォームを彩る飛沫(しぶき)は、今シーズン、再び空を目指す「鶴の翼」へと姿を変えます」
クラブが公式Xで新ユニフォームの発表すると、ファンは「え?めっちゃカッコいい」「早く実物みたい」「デザイン良し」「とにかく良いユニ」「GK1stがゴールドは珍しい」「良いデザインに仕上げてくる」「良い感じ」などと反応している。
クラブはユニフォームコンセプトを「地底の鼓動、再起の翼」と説明し、「源泉の力:止まることなく湧き出る熱い源泉は、選手たちの絶え間ない闘志」「挑戦と飛躍:2025年の経験を蓄え、今シーズン、私たちは再び高い空を目指す」「共鳴:このユニフォームを纏うことは、群馬の熱量そのものを背負うこと」と続けている。
クラブが公式Xで新ユニフォームの発表すると、ファンは「え?めっちゃカッコいい」「早く実物みたい」「デザイン良し」「とにかく良いユニ」「GK1stがゴールドは珍しい」「良いデザインに仕上げてくる」「良い感じ」などと反応している。
//— ザスパ群馬/THESPA GUNMA (@OfficialThespa) June 19, 2026
2026/27明治安田J3リーグ
ユニフォームデザイン決定およびユニフォームパートナー決定のお知らせ
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このたび、ザスパ群馬が2026/27シーズン明治安田J3リーグで着用するユニフォームデザインが決定しましたので、お知らせいたします。… pic.twitter.com/08FltB23On