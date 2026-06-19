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2026/27明治安田J3リーグ

ユニフォームデザイン決定およびユニフォームパートナー決定のお知らせ

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このたび、ザスパ群馬が2026/27シーズン明治安田J3リーグで着用するユニフォームデザインが決定しましたので、お知らせいたします。… pic.twitter.com/08FltB23On